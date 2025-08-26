Autoridades alertan sobre realizar avistamientos de ballenas sin cumplir con las reglas de seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) alertó a quienes prestan servicios turísticos y a visitantes del archipiélago de Las Perlas, sobre cumplir con el protocolo de observación de ballenas y otras especies marinas.

La advertencia de las autoridades surgió luego de que se divulgaran en redes sociales imágenes de algunas embarcaciones que supuestamente no estaban cumpliendo con el protocolo de avistamiento.

“De acuerdo con la Resolución DM-0144-2022, toda embarcación debe mantener una distancia mínima de 250 metros respecto a las ballenas y 100 metros en el caso de delfines”, recordó MiAmbiente en un comunicado. La entidad reiteró que el incumplimiento de estas disposiciones puede generar sanciones que van desde $250 hasta $ 6,000 dependiendo de la gravedad de la falta; esto incluye colisiones o acercamientos indebidos.

“El avistamiento de cetáceos es una oportunidad única para conectar con la naturaleza, y al mismo tiempo, dinamizar la economía de las comunidades costeras, siempre y cuando se realice bajo los lineamientos establecidos que garantizan la seguridad de las personas y la conservación de las especies”, afirmó Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares de MiAmbiente.

Se pide a los visitantes realizar esta experiencia con operadores turísticos responsables, que cumplan las normas concernientes a este tipo de actividades.