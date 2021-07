Autoridades de comarca Ngäbe Buglé advierten de resistencia de la comunidad a vacunarse contra el coronavirus

Autoridades de la comarca Ngäbe Buglé señalaron que entre la comunidad de esa región existe cierta resistencia a vacunarse contra la Covid-19, debido a posibles efectos secundarios.

Al respecto, el ministro de Salud, Francisco Sucre, quien acudió a la comarca este viernes, dijo “la vacuna no esteriliza a nadie, lo que no se acepta es inventar lo que no existe”, y añadió que la desinformación ha sido parte de la lucha en esta epidemia.

Sucre recalcó la importancia de aplicarse la vacuna contra la Covid-19, la cual es gratuita y efectiva.

Precisamente, el último reporte epidemiológico en la comarca Ngäbe Buglé reflejó una meseta en el número de casos con tendencia a la baja en esa zona, lo cual el Ministerio de Salud (Minsa) atribuye a la trazabilidad de casos y a la estrategia de vacunación.

El titular de Salud se reunió con autoridades comarcales e integrantes interinstitucionales del Centro de Operaciones de Control y Trazabilidad (Cocyt) de esa región, con quienes evaluó las estrategias emprendidas por el Gobierno Nacional en esta parte del país, donde el lugar más afectado en Ñurum.

Durante el encuentro, Sucre dijo que tiene planeado lleva r acabo barridos en varias regiones del país a partir del mes de agosto, ya que es la opción más inmediata para atacar y contener el virus.

Si mantenemos las cifras que tenemos para noviembre podremos tener un buen porcentaje de vacunados, y eso nos da una buena esperanza para diciembre”, destacó.