Autoridades de Salud aún desconocen la fecha de llegada de la vacuna a Panamá

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel Hewitt, informó este martes, 29 de diciembre, que trabajan junto a representantes de la compañía Pfizer en la coordinación para el suministro de la vacua contra la Covid-19, pero reconoció que desconoce el día en que llegarían al país.

“Si nos dicen que nos la entregan a mediados de enero es mejor, pero no me atrevo a decirlo porque no está sujeto a nosotros, ellos van produciendo” y envían de acuerdo a la disponibilidad, dijo Hewitt en el noticiario matutino de Telemetro.

Indicó que el país depende del proveedor, el cual en este momento está haciendo entrega de vacunas a países que habían negociado con antelación.

Según Hewitt, Panamá solicitó unas 450 mil vacunas, pero puede que el primer lote en llegar sea de unas 10 mil o 20 mil. Y puso como ejemplo otros países, como a Costa Rica, que recibió recientemente 10 mil primeras dosis.

“A la cantidad que nos asignen, nosotros tenemos ya una ruta para iniciar la vacunación”, indicó. Esa ruta comienza con la vacunación del personal de salud que labora en urgencias, salas y unidades de cuidados intensivos.

El pasado 15 de diciembre, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, anunció que Panamá aprobó el uso por emergencia de la vacuna de la compañía Pfizer contra el coronavirus. Y llegarían el primer trimestre de 2021.

Días después informó que las dosis estarían en el país los últimos 15 días del mes de enero y los 10 primeros del mes de febrero.

A la fecha, el Gobierno ha negociado la compra de 3 millones de dosis de la vacuna BNT162b2, basada en ARNm a la estadounidense Pfizer en asociación con BioNTech: un millón 92 mil dosis de la británica AstraZeneca UK Limited, en asociación con Oxford University; y también negocia con la farmacéutica Johnson & Johnson.