Autoridades de Salud identifican seis focos de propagación de Covid-19 en Panamá

PANDEMIA

El Covid-19, la enfermedad que se convirtió en pandemia y en solo tres meses se robó la tranquilidad social del mundo, mantiene por el momento en Panamá seis focos de propagación.

La directora general de Salud, Nagda Porcell, durante la conferencia de prensa del viernes 13 de marzo, al hablar de la investigación epidemiológica que están realizando, detalló que los conglomerados son: el colegio Monseñor Francisco Beckmann, del corregimiento Las Cumbres (14-2-2020) con siete casos confirmados y 220 contactos; los que viajaron a Estados Unidos/Cuba (15-2-2020) con tres casos confirmados y siete contactos; Estados Unidos (9-3-2020) dos casos confirmados y tres contactos; Puerto Rico (8-3-2020) con dos casos positivos y 25 contactos; España (8-3-2020) cinco casos positivos; Italia/ Francia (10-3-2020) con dos casos positivos.

Además, expresó que en estos momentos se realizaron 756 pruebas, de las cuales 36 dieron positivo y 93 se encuentran pendiente de resultado.

Porcell también reveló que monitorearon a 4 mil 100 viajeros, de los cuales 2 mil 863 dieron de alta, mientras mil 237 se mantienen en seguimiento domiciliario.

En este último grupo (mil 237) podrían surgir nuevos focos de contacto expresó un médico, consultado por este diario, quien prefirió la reserva de su nombre. Agregó que por eso es de vital importancia la colaboración de la comunidad en seguir las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud (Minsa) y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional con la declaración del Estado de Emergencia.

El director de la Organización Panamericana de la Salud, Gerardo Alfaro, expreso – durante la misma conferencia de prensa- que con la masificación de las pruebas se logran varios objetivos como adelantarse a la evolución de la enfermedad.

En otras palabras, captar a los pacientes desde que manifiestan los primeros síntomas ayuda a activar los distintos mecanismos del sistema sanitario para poder organizar la oferta de los servicios de atención de manera oportunamente.

En relación al comportamiento del Covid-19, dijo que lo que están viendo, no solo en Panamá sino en otros países, es que la enfermedad no se comporta en forma lineal. “No hay forma de predecirla. No es que tenemos un primer caso y a partir de este primer caso se va a transmitiendo. No es así”, sentenció el experto.

La realidad, sostuvo Alfaro, es que existen varios focos, porque hay varios puntos de exposición.

Agregó que en esta enfermedad tienen los llamados closter, es decir conglomerados de personas donde ha habido transmisión y no hay relación entre uno y otro.

Hay seis conglomerados diferentes, indicó.

La Organización Mundial de la Salud reveló que de los 23 países o territorios que reportaron casos en la región de las Américas, hasta este 13 de marzo, 11 de ellos reportaron 441 casos adicionales.

La mayor cantidad está en los Estados Unidos, con 361 positivos.