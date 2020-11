Autoridades de Salud trabajan en estrategias para evitar cierres tras repunte de casos de la Covid-19

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, afirmó este sábado 28 de noviembre que se está trabajando para evitar confinamientos y cierres económicos, frente al repunte casos de la Covid-19.

Cedeño destacó que el objetivo es salvaguardar la Salud de la población sin afectar la reactivación económica, pero con orden sanitario y que si se siguen disparando los casos podrían idear otras estrategias.

“Tenemos estrategias nuevas que no necesariamente vamos a tener que cerrar los sectores económicos, si no que podemos hacer cercos sanitarios, como he dicho anteriormente, una calle, edificio, corregimiento, un distrito buscando la manera de mantener ese equilibrio del sector económico y el sistema sanitaria”, explicó Cedeño.

Las declaraciones de Cedeño se dieron durante un operativo de trazabilidad en Veracruz en donde también comentó que todavía no se puede decir que los hospitales están por colapsar ante el aumento de casos en las últimas semanas y que de igual forma se está trabajando para evitar sobrepasar la capacidad de los centros médicos.

“Lo más seguro es que vamos a seguir reportando muchos casos en los próximos días, principalmente porque el equipo está en la calle y por eso es que estamos encontrando los casos y esa es la clave. Si lamentablemente la gente está bajando la guardia, se están contagiando, nosotros los estamos detectando prontamente”, afirmó.

Por otro lado, ante la inminente aprobación de una vacuna contra el virus, Cedeño enfatizó que esto será una herramienta más para combatir el virus, porque de igual forma se deberá aplicando las normas de bioseguridad.

Sostuvo que es probable que la eventual vacuna estaría llegando a Panamá en el primer cuatrimestre de 2021, aunque no se puede precisar una fecha.