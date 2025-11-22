Panamá, 22 de noviembre del 2025

    MEDIO AMBIENTE

    Autoridades frenan quema ilegal en cerro Patacón y detienen a cinco personas

    Yaritza Mojica
    MiAmbiente realiza operativo en zonas aledañas a Cerro Patacón: cinco personas aprehendidas y dos camiones retenidos por quema ilegal de basura. Cortesía

    Un operativo de vigilancia ambiental realizado en los alrededores del relleno sanitario de cerro Patacón terminó con la detención de cinco personas y la retención de dos camiones volquetes, sorprendidos mientras efectuaban quema y disposición ilegal de residuos.

    Urgente llamado de la AAUD: sin tratamiento de lixiviados, cerro Patacón amenaza fuentes de aguaLa licitación del vertedero de Cerro Patacón será revisada

    La intervención se ejecutó durante una jornada regular de inspección encabezada por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda) del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con la Fiscalía Ambiental, que ordenó las aprehensiones tras confirmarse la actividad ilícita dentro de un vertedero clandestino.

    José Delgado, jefe del Departamento de Riesgos Ambientales, explicó que el operativo incluyó un recorrido por recicladoras y puntos de disposición no autorizados con el fin de evaluar su funcionamiento y el impacto que generan en esta zona considerada de alta vulnerabilidad.

    “Se verificaron dos recicladoras, revisando su documentación, permisos y las prácticas de manejo de residuos, para garantizar que cumplan con la normativa vigente”, detalló el funcionario.

    MiAmbiente recordó que la quema de basura en áreas abiertas genera gases altamente tóxicos, eleva el riesgo de incendios y deteriora la calidad del aire, afectando directamente a personas asmáticas, alérgicas y con enfermedades respiratorias en las comunidades cercanas.

    La institución exhortó nuevamente a la población a reportar este tipo de prácticas a través de denuncias acompañadas de fotografías, videos o la ubicación precisa del hecho, a fin de fortalecer las investigaciones y frenar daños ambientales en uno de los puntos más críticos del país.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


