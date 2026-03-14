Autoridades inspeccionan planta en Chitré y anuncian medidas por crisis de agua en Azuero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras varios meses de crisis por la falta de agua potable en la región de Azuero y la reciente renuncia de Rutilio Villarreal como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), autoridades del Ejecutivo visitaron Chitré, en la provincia de Herrera, para anunciar acciones dirigidas a mejorar el abastecimiento del recurso.

Precisamente en Chitré, los residentes han enfrentado durante meses problemas para obtener agua potable para beber, debido a la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná. En las últimas semanas, los moradores han salido a protestar para exigir soluciones, denunciando que el suministro no llega con regularidad a sus hogares.

La inspección incluyó un recorrido por la planta potabilizadora Roberto Reyna.

Durante la visita, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac explicó que fue designado por el presidente José Raúl Mulino para coordinar acciones que permitan enfrentar la crisis del agua no solo en Azuero, sino en distintas regiones del país.

“Quiero ser muy honesto y claro. El problema del agua es una situación nacional. Nos preocupa muchísimo y sabemos que en Azuero llevamos ya varios meses con dificultades en el suministro”, señaló el ministro.

Orillac indicó que en las últimas semanas se han realizado reuniones con el equipo técnico del Idaan en la capital para evaluar medidas inmediatas que permitan mejorar la distribución del agua, mientras avanzan proyectos de mayor alcance, como la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras.

Según explicó, muchas de estas obras ya han sido adjudicadas, pero su ejecución tomará tiempo, debido a que se trata de un problema estructural acumulado durante años. “Esto no se puede resolver de un día para otro. Son temas que, en algunos casos, toman varios años”, subrayó.

Por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González, informó que se están ejecutando acciones para reforzar el sistema de abastecimiento mediante la perforación y rehabilitación de pozos.

El funcionario detalló que en la provincia de Los Santos se trabaja en la habilitación de 29 pozos, mientras que en Herrera se perforan cuatro nuevos pozos, con el objetivo de inyectar más agua a la red de distribución y mejorar el flujo hacia comunidades que actualmente enfrentan escasez.

Estas perforaciones se desarrollan en sectores como la circunvalación de Chitré, el camino hacia Pesé y el área de La Arena, entre otros puntos estratégicos.

Las autoridades indicaron que, aunque se mantienen operativos de abastecimiento mediante carros cisterna, esta medida es considerada temporal y no la solución principal al problema. La prioridad −señalaron− es aumentar el caudal en la red mediante la activación de nuevos pozos.

El ministro de la Presidencia pide paciencia

Mientras todos estos procesos se ejecutan, el ministro de la Presidencia pidió paciencia a la población mientras se implementan las medidas. “Sé que es difícil, pero vamos a tratar de resolver este problema lo antes posible. Nuestro objetivo no es que llegue cualquier agua, sino que llegue agua potable”, afirmó.

Autoridades del Gobierno visitaron Chitré para anunciar medidas frente a la crisis de agua potable que afecta desde hace meses a la región de Azuero, donde residentes han realizado protestas ante la falta del suministro. Cortesía

Orillac adelantó que la próxima semana sostendrá reuniones con el equipo técnico y con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) para definir el financiamiento necesario y establecer una hoja de ruta para las obras que buscan solucionar la crisis del agua en la región.

“Hoy arrancamos con el plan y vamos a darle seguimiento semana tras semana al problema aquí en Azuero y a nivel nacional”, concluyó.

Tan solo el pasado 4 de marzo, Villarreal salió de la dirección del Idaan en medio de la crisis en el suministro de agua potable en Azuero, región en la que la mayoría de los residentes no pueden consumir agua potable desde mayo de 2025. La entidad fue asumida por Luis Santanach, como director temporal del Idaan.

Según el Idaan, actualmente se desarrolla un proceso de desinfección de la red de agua y licitaciones para nuevas plantas potabilizadoras. Aunque las autoridades no tienen fecha de cuándo este problema de años, será solucionado.