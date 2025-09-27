Avanza rehabilitación del gimnasio Orlando Winter en San Miguelito

Exclusivo Suscriptores

El gimnasio Orlando Winter, primer centro deportivo construido en la década de 1970 y ubicado en el corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito, lleva más de cinco años esperando la culminación de los trabajos de ampliación y rehabilitación. Este proyecto inició en 2020 con la licitación pública para su ejecución y ahora está programado para entregarse en febrero de 2026.

El proyecto, denominado “Estudio, diseño, ampliación, construcción y rehabilitación de las facilidades deportivas e infraestructura existente en el Gimnasio Orlando Winter”, fue licitado por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) durante la administración de Laurentino Cortizo, con un costo de 3,175,775 dólares.

Vecinos de Mateo Iturralde señalan que la estructura del gimnasio era precaria. Marcelino Campos, residente de la comunidad, narró cómo una instalación que servía para practicar diversas disciplinas, realizar ligas, eventos de lucha libre e incluso para las clases de Educación Física del Instituto Alfredo Cantón, fue quedando en el abandono.

“Aquí practicaron grandes deportistas, como Blas Pérez, figuras del boxeo y del karate que dejaron en alto el nombre del distrito”, cuenta con orgullo Campos, quien recuerda las ligas que se realizaban en el Orlando Winter.

Un proceso de construcción dilatado

Datos del portal Panamá Compras detallan la cronología del proyecto, iniciado bajo la dirección de Luis Ramírez (2019-2024) en Conades. La obra fue adjudicada a la empresa Dirección de Obras, S.A. en julio de 2021. En junio de 2022 se dio la orden de proceder, lo que generó expectativas en la comunidad de contar con una moderna instalación deportiva.

Sin embargo, en diciembre de 2023 los trabajos se paralizaron con apenas un 16% de avance. La administración de ese entonces mantenía trámites administrativos pendientes que retrasaron el proyecto.

Posteriormente se refrendó una adenda de tiempo que extendió el plazo de ejecución hasta el 4 de agosto de 2024. Incluso se notificó al contratista sobre posibles incumplimientos, ya que la obra debía haberse entregado el 27 de noviembre de 2023.

Luego de una segunda solicitud, la empresa contratista reactivó los trabajos tras obtener una nueva adenda de 251 días, refrendada el 11 de diciembre de 2024 por el entonces contralor general, Gerardo Solís.

Actualmente, el Conades bajo, la administración de Antonio Tercero González, se tramita una nueva adenda que extiende la vigencia del contrato hasta el 3 de febrero de 2026. González explicó que, considerando el impacto social de esta obra, se reactivaron los trabajos en abril de 2025, alcanzando un avance aproximado del 40%, con proyección de entrega en 2026.

El proyecto, que originalmente debía ejecutarse en 540 días calendario, ya acumula 638 días adicionales sobre la fecha de finalización original.

Para la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, la reactivación de las obras es fundamental para devolver este espacio a la comunidad.

“Estamos viendo cómo se reconstruye el muro perimetral, luego se colocará el techo y poco a poco avanza esta obra. Vamos a ver cómo este gimnasio deportivo vuelve a la vida en nuestro distrito”, expresó.

La alcaldesa destacó que este espacio fue sede de ligas de futsal, baloncesto y eventos de lucha libre, actividades que fomentaban el deporte en las comunidades.

Detalles de la obra

El proyecto contempla la construcción de una cancha de futsal con las especificaciones de la FIFA, un nuevo techo, aceras perimetrales, cerca y portón de entrada. También se instalarán nuevos sistemas eléctricos y de plomería, además de pintura interior y exterior.

Se colocarán postes y mallas de voleibol, un tabloncillo, un tanque de almacenamiento de agua potable, interconexión al sistema existente y una caseta de bombeo.

Campos y los más de 13,600 habitantes cercanos al gimnasio esperan ver completada esta obra, que fue escenario de grandes glorias deportivas y que honra la memoria del atleta Orlando Winter.

