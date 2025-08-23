Avanza revisión del Decreto 316 que regula el transporte escolar en Panamá

Exclusivo Suscriptores

Una mesa técnica de trabajo para las modificaciones y adecuaciones al Decreto Ejecutivo 316 de 1994, que regula el servicio de transporte escolar especial, se mantiene activa con representantes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), autoridades locales, usuarios del transporte y la Cámara Panameña de Transporte Colegial.

Hasta el momento, se han realizado cuatro reuniones de trabajo y entre los temas abordados están: un transporte colegial seguro y eficiente, la creación de un permiso de reemplazo ante desperfectos mecánicos, estacionamientos escolares exclusivos, uso de papel especial con rayos ultravioleta, entre otros.

Durante estas sesiones se han analizado 20 de los 48 artículos propuestos en el proyecto original. En esta etapa final, se procederá a evaluar las disposiciones adicionales, con la expectativa de que esta labor normativa culmine, como máximo, en octubre de este año.

Entre las instituciones que participan en la revisión del decreto están: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación (Meduca), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la Policía de Tránsito, la Policía de Menores, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), así como transportistas y sus asesores legales. Además, se ha extendido una invitación a los padres de familia a través de sus organizaciones federativas.

Los representantes de los transportistas colegiales argumentan que el Decreto 316 tiene más de 20 años de haber sido creado, por lo que ameritaba una revisión integral en beneficio de los estudiantes, padres de familia y dueños de buses colegiales.

Para Luis Torres, representante de la Asociación de Usuarios del Transporte Público, es importante garantizar la seguridad de los estudiantes, quienes son los usuarios de este sistema de transporte privado. Indicó que debe normarse y regularse el uso excesivo de bocinas, así como de pantallas en los vehículos.

Torres agregó que, en esta nueva regulación, debe prevalecer la seguridad tanto de los estudiantes como de los conductores, además de garantizar el acompañamiento de los niños dentro del busito. También hizo énfasis en que los conductores deben dejar a los estudiantes dentro de las instalaciones escolares y no permitir que crucen las calles al momento de descender.

Con la aprobación y publicación de la nueva normativa en la Gaceta Oficial, se impactará a unos 8,000 transportistas escolares en todo el país, tanto de escuelas oficiales como particulares.

Gloria de Ávila, secretaria general de la Cámara Panameña de Transporte Colegial, informó que entre las propuestas discutidas está la inclusión de un protocolo que permita a los transportistas contar con permisos temporales en caso de desperfectos mecánicos, para evitar sanciones por “piratería” cuando deban alquilar buses de reemplazo.

También se plantea el uso de películas protectoras transparentes contra rayos ultravioleta en las ventanas de los vehículos, como medida de salud para conductores y estudiantes, frente a los altos niveles de calor y radiación solar en el país.

Otro de los puntos abordados es la creación de espacios exclusivos en las escuelas para el ascenso y descenso de estudiantes, coordinados con el Meduca, alcaldías y gobernaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.

La próxima reunión se celebrará el lunes 25 de agosto en la ATTT. Posteriormente, la propuesta aprobada por todos deberá pasar por la junta directiva de la entidad y luego por el Ministerio de Gobierno y Justicia (Mingob).

“Tras la última reunión, abogados y especialistas revisarán el decreto para que no contradiga la Constitución ni otras leyes. La meta es un texto sólido y aplicable a nivel nacional”, destacó la dirigente.

Según de Ávila, en Panamá existen alrededor de 6,000 certificados de operación de transporte colegial, aunque no todos se encuentran activos.