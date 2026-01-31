Avanzan los trabajos de interconexión del Anillo Hidráulico Este tras paralización de la planta de Chilibre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, de Chilibre, se mantiene paralizada de forma temporal este sábado 31 de enero, como parte de los trabajos técnicos necesarios para avanzar en la interconexión del Anillo Hidráulico Este a la línea principal de conducción de agua potable.

Desde tempranas horas se inició la interconexión del Anillo Hidráulico Este a la línea principal de conducción de agua en el sector de María Henríquez, ubicado en La Cabima, Panamá Norte, desde donde parte este proyecto de conducción y almacenamiento de agua potable.

Las primeras maniobras estuvieron enfocadas en la instalación de un equipo de corte automatizado, que permitirá extraer una sección de 2.77 metros de la tubería existente. Posteriormente, se procederá al ensamblaje de un tramo de tubería de 2 metros de diámetro, tipo “T”, de hierro dúctil, así como de otros accesorios que fueron preparados desde la tarde del viernes.

Desde las 4:00 a.m., el personal técnico realizó una verificación exhaustiva de la maquinaria, los equipos de seguridad, la señalización y los sistemas de protección, con el fin de garantizar que las labores se ejecuten conforme a los protocolos establecidos.

En el lugar participan el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Antonio Tercero González, junto a su equipo técnico; la empresa Coopisa, encargada de la ejecución del Anillo Hidráulico Este, y el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, quienes desarrollan las tareas de manera coordinada y conforme al cronograma previsto.

La jornada cuenta, además, con el respaldo de equipos técnicos del Idaan, unidades de la Policía Nacional, personal de asistencia médica y otros actores indispensables para asegurar el desarrollo seguro y eficiente de los trabajos.

Según informaron las autoridades, las labores avanzan a buen ritmo y de acuerdo con lo programado, destacando que la paralización temporal de la planta de Chilibre es una medida técnica necesaria para ejecutar esta interconexión, la cual permitirá mejorar la confiabilidad y la capacidad del sistema de distribución de agua potable en la región.

En la supervisión de los trabajos de interconexión participan el secretario ejecutivo del Conades, Antonio Tercero González, Coopisa, encargada de la ejecución del Anillo Hidráulico Este, y el director del Idaan, Rutilio Villarreal. Cortesía

Anillo Hidráulico Este alcanza 94 % de avance

El Anillo Hidráulico Este, que tiene un costo global de B/.148.89 millones, registra un avance del 94 % y se encuentra en su recta final. El proyecto permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento mediante la construcción de tanques en Altos de Tocumen, con capacidad de 3.3 millones de galones, y en María Henríquez, con capacidad de 7 millones de galones.

Cabe destacar que, en septiembre del año pasado, se realizó la instalación de tuberías de conducción de agua sobre el Corredor Norte.

La interconexión del Anillo Hidráulico Este a la tubería de impulsión permitirá transportar hacia los tanques de almacenamiento alrededor de 10 millones de galones de agua, garantizando el suministro a más de 500 mil residentes de Panamá Este.