Panamá, 27 de mayo del 2026

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    Aviso de prevención por lluvias y tormentas continúa hasta este sábado

    El ingreso de la onda tropical #5 intensificará los aguaceros y la actividad eléctrica con mayor fuerza durante los días 28 y 29 de mayo, a lo largo del istmo.

    Martha Vanessa Concepción
    Aviso de prevención por lluvias y tormentas continúa hasta este sábado
    El personal del Sinaproc se mantiene monitoreando las áreas en riesgo. Cortesía

    Un aviso de prevención ante el pronóstico de lluvias y tormentas significativas que afectarán el territorio panameño continúa vigente hasta las 12:00 p.m. de este sábado 30 de mayo, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

    Según los informes técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), estas condiciones climáticas adversas son originadas por una onda tropical que podría elevar el riesgo de incidentes.

    Fuertes vientos y las lluvias de este martes provocaron caídas de árboles y desprendimientos de techos en diferentes puntos del país.

    Aviso de prevención por lluvias y tormentas continúa hasta este sábado
    Recomendaciones de Sinaproc.

    Onda tropical #5

    De acuerdo al informe, se trata del ingreso a suelo nacional de la onda tropical #5, que podría recrudecer el mal tiempo. Las autoridades prevén un incremento notable de las lluvias y tormentas dispersas acompañadas de ráfagas de viento, con un impacto de mayor intensidad proyectado para los días 28 y 29 de mayo.

    El aviso de prevención mantiene bajo estricta vigilancia a las siguientes regiones:

    Provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y Colón.

    Comarcas: Ngäbe-Buglé, Emberá y Guna Yala.

    Para las mañanas se anticipan chubascos aislados hacia el Oriente del país (desde la región metropolitana hasta la frontera con Colombia) con tronadas ocasionales, dando paso a aguaceros generalizados con actividad eléctrica durante las tardes.

    Aviso de prevención por lluvias y tormentas continúa hasta este sábado
    Se recomienda precaución ante posibles deslizamientos de tierra y otras afectaciones por fuertes lluvias. Cortesía

    Recomendaciones clave de seguridad y salud

    Frente a la posibilidad de inundaciones, deslizamientos de tierra y caídas de árboles, el Sinaproc y las autoridades de emergencia exhortan a la población a cumplir de forma obligatoria las siguientes medidas de mitigación:

    Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

    Asegurar techos, zinc y objetos propensos a ser volados por el viento.

    Alejarse de árboles y postes del tendido eléctrico.

    Vigilar constantemente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

    Conducir con precaución extrema sobre calles mojadas.

    Paralelamente, debido a lapsos de altas temperaturas y sensación térmica extrema que se registran de forma alterna, las autoridades solicitan a la ciudadanía mantenerse bien hidratada, usar protector solar y hacer un uso estrictamente responsable del agua potable.

    Sinaproc compartió el 911 y el 520-4426, líneas de emergencia habilitadas las 24 horas para reportar cualquier eventualidad.

    Martha Vanessa Concepción

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