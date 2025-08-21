Aviso de vigilancia por tormentas en Panamá: provincias y comarcas bajo riesgo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que rige desde las 12:00 a.m. del jueves 21 de agosto hasta las 11:59 p.m. del sábado 23 de agosto de 2025.

Según el informe, se esperan acumulados diarios de entre 30 y 160 milímetros de lluvia, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

Estas condiciones estarán asociadas al paso de las ondas tropicales #24 y #25 en la Cuenca del Mar Caribe y Centroamérica, junto con la interacción de otros sistemas atmosféricos de la región.

Áreas bajo aviso

Las provincias y comarcas incluidas en el aviso son: Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Los Santos, Darién, Colón, Bocas del Toro, Comarca Emberá, Comarca Ngäbe Buglé y Comarca Guna Yala, además de regiones marítimas del país.

Riesgos y recomendaciones

El IMHPA advirtió sobre la posibilidad de ríos crecidos, deslizamientos de tierra, caída de árboles y desprendimientos de objetos en áreas rurales y urbanas. También se insta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad.