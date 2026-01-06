Azuero: Agua potable solo con certificación del Minsa; Idaan trabaja contrarreloj

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades del Idaan han asegurado que están trabajando de manera acelerada para cumplir con los plazos y dar el anuncio oficial unos días antes del desfile, posiblemente antes del 17 de enero.

Desde mayo de 2025, la región de Azuero enfrenta una grave crisis de agua que ha dejado a miles de residentes sin acceso al suministro potable directo del grifo. La contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, fuentes principales de abastecimiento, causó que las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Rufina Alfaro, en Los Santos, no funcionen de manera óptima.

A pocos días del esperado Desfile de las Mil Polleras, programado para el 17 de enero de 2026, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) trabaja contrarreloj para lograr la desinfección de las líneas de conducción de agua potable, con la esperanza de tener el sistema completamente operativo para este evento, que reunirá a 108 delegaciones confirmadas.

Rutilio Villarreal, director del Idaan, informó que el proceso de desinfección avanza de acuerdo con el plan y que, si todo sigue su curso, se podrá garantizar que el sistema de agua esté listo para atender a la gran cantidad de personas que se esperan en el desfile.

Por su parte, Yulissa de Gracia, directora regional del Idaan en Los Santos, explicó que el agua no podrá ser consumida hasta que se cuente con la certificación oficial del Ministerio de Salud (Minsa), en conjunto con el Idaan y un laboratorio certificado privado. Este proceso podría tomar entre 15 y 20 días, lo que significa que aún no es posible confirmar si el agua será segura para el consumo humano antes del evento.

Las autoridades han asegurado que están trabajando de manera acelerada para cumplir con los plazos y dar el anuncio oficial unos días antes del desfile, posiblemente antes del 17 de enero.

En cuanto a la distribución de agua, el Idaan ha reforzado su estrategia en la región, disponiendo de ocho cisternas privadas y tres cisternas institucionales que abastecen a hospitales, centros educativos en recuperación académica y varios puntos de distribución estratégica con tanques fijos para asegurar que los servicios esenciales reciban el suministro necesario.