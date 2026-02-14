Panamá, 14 de febrero del 2026

    FESTIVIDAD

    Azuero celebra Carnavales bajo restricciones en el consumo de agua potable

    Yaritza Mojica
    Carnavales Azuero. LP Alexander Arosemena

    La región de Azuero, que comprende las provincias de Los Santos y Herrera, se convierte durante cuatro días en uno de los principales puntos de concentración de nacionales y turistas que asisten a los Carnavales. Sin embargo, este año el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene la instrucción de no consumir agua directamente del grifo en estas provincias.

    El director regional de Salud en Los Santos, Antonio Manuel González, junto con su equipo de trabajo, presentó el plan operativo que se implementará durante los Carnavales 2026, el cual contempla el despliegue de personal en toda la provincia para garantizar la cobertura y la atención oportuna a la población.

    Para reforzar la vigilancia sanitaria, el funcionario informó que actualmente se está a la espera de los resultados de laboratorios externos, con el fin de declarar oficialmente si el agua es apta para el consumo humano, una vez se cuente con los análisis correspondientes.

    La entidad alertó especialmente a residentes y visitantes de Chitré, Los Santos, Guararé y Las Tablas, donde se espera la validación de las pruebas realizadas en las plantas potabilizadoras Roberto Reina, en Chitré, y Rufina Alfaro, en Los Santos.

    Mientras no se emitan los resultados oficiales, el Minsa reiteró la recomendación de no consumir agua directamente del grifo, utilizar agua embotellada o hervirla antes de ingerirla y destinar el agua de la red únicamente para uso doméstico.

    Para garantizar el suministro durante las festividades, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) mantendrá tanques de abastecimiento en distintos puntos de los distritos afectados, con el fin de atender la alta demanda.

    Las autoridades del Idaan informaron que se han habilitado puntos fijos con tanques de almacenamiento en parques y áreas de concentración, los cuales han sido reubicados estratégicamente para asegurar que la población y los visitantes tengan acceso al recurso. Estos tanques son supervisados por el Minsa para garantizar la calidad del agua distribuida.

    Asimismo, se mantienen operativos especiales en Chitré mediante el uso de pozos para reforzar el abastecimiento. De igual forma, los carros cisterna continúan suministrando agua a hospitales, centros de salud y centros penitenciarios, mientras las autoridades monitorean de manera permanente cualquier incidencia que pueda surgir durante estas festividades.

    Actualmente, el Minsa declaró una Alerta Azul de Salud, de carácter preventivo, que regirá del 12 de febrero al 6 de abril de 2026, periodo que abarca las festividades de Carnavales y Semana Santa. Durante este tiempo, todas las dependencias del sector salud deberán activar sus protocolos para garantizar la atención médica ante cualquier eventualidad.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


