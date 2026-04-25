Azuero: la crisis de agua cumplirá un año y los pozos son la principal respuesta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La crisis del agua en Azuero, que está por cumplir un año, dejó a más de 100 mil personas sin suministro de agua potable en el grifo.

La crisis del agua en la región de Azuero está por cumplir un año. El 27 de mayo de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió la operación de cuatro plantas potabilizadoras tras la grave contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, principales fuentes de abastecimiento para miles de familias en Herrera y Los Santos.

Desde entonces, la vida cotidiana de más de 100 mil personas cambió de forma drástica. Miles de hogares han permanecido sin acceso regular a agua potable, obligados a depender de carros cisterna o a comprar agua embotellada, lo que ha generado una presión económica adicional en las familias.

En las comunidades rurales más apartadas, la situación es aún más compleja: hay personas que deben recorrer largas distancias para conseguir agua segura o recurrir a la recolección de lluvia para cubrir necesidades básicas como cocinar, limpiar o bañarse.

Con la llegada de la temporada seca, el panorama se ha agravado. La reducción de las lluvias ha limitado aún más las fuentes alternas de abastecimiento, profundizando la escasez y haciendo más difícil la vida diaria en comunidades donde el agua, antes accesible, hoy depende de la llegada de camiones cisterna.

En medio de este escenario, la principal respuesta de las autoridades ha sido la perforación de pozos. Durante una gira en la provincia de Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se ejecuta un plan que combina medidas inmediatas con soluciones de mediano y largo plazo para garantizar el acceso a agua segura en Azuero.

Según el ministro, ya se han construido más de 50 pozos en la región, varios en funcionamiento, mientras otros continúan en desarrollo. Además, se proyecta la construcción de 71 pozos adicionales en la provincia de Los Santos como eje central de la estrategia de abastecimiento.

Por su parte, el recién designado director del Idaan, Antonio Manuel Tercero González, pendiente de ser ratificado en la Asamblea Nacional, indicó que la entidad ha intervenido 58 pozos, muchos de ellos previamente operativos, pero fuera de servicio por fallas en equipos como bombas, cables o sistemas eléctricos.

Pozo construido en Los Santos, por la Dirección del Sub-sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Minsa. Cortesía/Minsa

“Vamos a solicitar apoyo de todos los sectores necesarios para obtener un diagnóstico claro de la situación y definir cómo enfrentarla. Paralelamente, avanzamos con soluciones inmediatas para garantizar el abastecimiento de agua a la población”, explicó Boyd Galindo.

El plan también contempla la adecuación de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, así como la mejora de las redes de distribución en toda la región de Azuero. Estas acciones forman parte de una estrategia estructural de largo plazo.

En ese contexto, durante el inicio del Consejo de Gabinete ampliado en Los Santos, el presidente José Raúl Mulino, señaló que la crisis del agua en Azuero es el eje central de la reunión. Explicó que la estrategia actual prioriza soluciones más rápidas y de menor costo, como la perforación de pozos, sin descartar proyectos de mayor escala como nuevas plantas potabilizadoras.

“No estoy descartando una cosa por otra, ni por barato ni por complicado. Es, sencillamente, lo que podemos hacer ya”, expresó.

Mulino indicó que en Azuero aún hacen falta más fuentes de agua y afirmó que Herrera y Los Santos deben atenderse como una sola prioridad.

“Azuero son las dos provincias, Los Santos y Herrera. Ese es el problema que tenemos que resolver”, afirmó.

El presidente también reconoció fallas en gestiones anteriores y aseguró que su administración asumirá la responsabilidad de corregirlas.

En julio de 2024, el mandatario mencionó como parte de la planificación a largo plazo la construcción de una gran planta potabilizadora en la cuenca alta del río Santa María, con la que se busca abastecer de agua potable a las provincias de Herrera y Los Santos, así como a sectores de la provincia de Veraguas. Sin embargo, la estrategia actual del Gobierno ha priorizado otras soluciones inmediatas, como la perforación de pozos, ante la urgencia de la crisis en Azuero.

Planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos. Foto/Alexander Arosemena

El vaivén en la calidad del agua

El manejo de la calidad del agua ha sido variable. El 25 de febrero, el Idaan y el Ministerio de Salud (Minsa) informaron que el agua en Llano de Piedra, en Las Tablas, era apta para el consumo humano, tras pruebas que cumplían con los estándares establecidos.

Sin embargo, el 21 de marzo el Minsa emitió una nueva advertencia al señalar que el agua en Llano de Piedra y Las Tablas no era apta para el consumo humano debido a alteraciones en su calidad, entre ellas la presencia de microorganismos por encima de los niveles permitidos. En ese momento, se recomendó hervir el agua entre tres y cinco minutos antes de su consumo.

Actualmente, el Minsa mantiene la advertencia de que el agua que llega a las comunidades no es apta para consumo humano, por lo que insiste en el hervido como medida preventiva.

Como parte de la respuesta inmediata, se han instalado tanques de almacenamiento con capacidades de 2,500, 5,000 y 10,000 litros en distintos puntos de las comunidades, abastecidos mediante carros cisterna para garantizar un suministro mínimo. A ello se suma la perforación de nuevos pozos que serán integrados progresivamente a la red hídrica existente.

El ministro también hizo un llamado a la población a proteger la infraestructura instalada: “Estos recursos son de la comunidad, y su buen uso garantiza el acceso al agua para todos”, señaló.

Más allá de las medidas oficiales, en Azuero la crisis se refleja en la vida cotidiana: en la espera del camión cisterna, en el almacenamiento improvisado del agua y en la incertidumbre de no saber cuándo volverá a salir agua segura del grifo.

El reto ahora no es solo responder a la emergencia, sino reconstruir un sistema de abastecimiento que durante años ha mostrado fragilidades estructurales. A pocos días de cumplir un año desde el inicio de la crisis, Azuero sigue dependiendo de soluciones temporales, sin una salida definitiva a la vista.