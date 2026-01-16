Panamá, 17 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EVENTO

    Azuero recibe a las Mil Polleras mientras continúa sin agua apta para consumo humano

    Yaritza Mojica
    Mujeres ataviadas en el desfile de las Mil Polleras. Foto: Alexander Arosemena

    El desfile de las Mil Polleras se celebrará este sábado 17 de enero en la ciudad de Las Tablas, en medio de un proceso de desinfección de la red de distribución de agua que mantiene a la región de Azuero sin poder consumir el líquido del grifo.

    MEF restringe el uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil PollerasAzuero necesita certificación del Minsa para consumo de agua; ¿estará lista para el Desfile de las Mil Polleras?¿Habrá agua potable para el desfile de las Mil Polleras en Las Tablas? Idaan responde

    Aunque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) prometió garantizar el suministro para el evento, miles de residentes de las provincias de Herrera y Los Santos continúan sin acceso a agua certificada para consumo humano, una situación que se prolonga desde hace más de ocho meses.

    Actualmente, el Idaan se mantiene realizando trabajos de desinfección en las redes de distribución, avanzando las labores en las plantas potabilizadoras de Llano de Piedra, Rufina Alfaro, en Los Santos, y Roberto Reyna, en Chitré.

    Sin embargo, faltan los resultados de las pruebas del laboratorio externo por parte del Ministerio de Salud (Minsa) las cuales no han concluido, por lo que las autoridades no han podido certificar la potabilidad del agua en la región de Azuero.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en una gira en Azuero explicó que las pruebas de laboratorio efectuadas por el Idaan al agua de los grifos en la ciudad de Las Tablas indican que es potable; sin embargo, recalcó que es necesario esperar la validación del laboratorio externo para poder declararla oficialmente apta para el consumo humano.

    El Idaan llevó a cabo la desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos, así como de la red de tuberías de la ciudad de Las Tablas. No obstante, hasta que no se cuente con la validación correspondiente, aún no se recomienda a la población el consumo del agua que sale de los grifos.

    Precisamente para el desfile de las Mil Polleras se estima una participación superior a 275 mil personas, mientras que en delegaciones estarán desfilando unas 100 agrupaciones.

    Con respecto al proceso de desinfección, el Idaan informó que se realizó una pausa debido al evento de las Mil Polleras. Por el momento, a nivel de la red de tuberías, se ha completado la desinfección en Llano de Piedra, en la provincia de Los Santos, así como en las tuberías de Las Tablas. Una vez concluido el evento, los trabajos continuarán en Guararé y La Villa, para posteriormente iniciar en Chitré.

    Por su parte, el Minsa, ante la crisis del agua en la región de Azuero, ha implementado diversas acciones para garantizar el suministro como reforzar el abastecimiento mediante la habilitación y reactivación de pozos, la distribución de agua con camiones cisterna, el monitoreo permanente de la calidad del agua y la coordinación con otros sectores para prevenir la contaminación de las fuentes hídricas.

    El Minsa también se encuentra a la espera de que concluyan los trabajos de desinfección de las redes de distribución de Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré, a fin de validar las pruebas de laboratorio realizadas por el IDAAN antes de certificar que el agua es apta para el consumo humano.

    Periodista sección sociedad


