Azuero sin agua potable: Minsa certifica calidad del hielo producido en Los Santos

La Región de Salud de Los Santos inspeccionó varias plantas productoras de hielo y embotelladoras de agua para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias. El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes 14 de noviembre que el hielo fabricado en esta provincia es apto para el consumo humano.

La verificación ocurre en medio de la crisis que afecta a la región de Azuero, que suma casi seis meses sin agua potable tras la contaminación del río La Villa, principal fuente de abastecimiento para miles de familias.

La emergencia empezó el 27 de mayo de 2025, cuando el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) suspendió la operación de cuatro plantas potabilizadoras en Herrera y Los Santos debido a los elevados niveles de contaminación detectados en los ríos La Villa y Estibaná.

Según el Minsa, el Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria de Los Santos realizó una jornada de inspecciones en plantas embotelladoras de agua y fábricas de hielo, con el objetivo de garantizar productos seguros para la población.

En total, fueron supervisadas cuatro plantas productoras de hielo, tres dedicadas al expendio y dos al embotellamiento de agua.

Durante los operativos se evaluaron aspectos como el origen del agua utilizada, los análisis microbiológicos y fisicoquímicos, la vigencia de las licencias sanitarias, los carné de salud de los manipuladores, así como la limpieza, el mantenimiento y las condiciones de almacenamiento de los productos.

Josselys Navarro, jefa regional del Departamento de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, explicó que las plantas inspeccionadas emplean el sistema de ósmosis inversa, un proceso de filtración avanzada que elimina bacterias, virus e impurezas. Este método garantiza agua de alta pureza para la producción de hielo y permite ofrecer un producto sin olores ni sabores indeseables, cumpliendo con los estándares exigidos por las autoridades sanitarias.

De forma paralela, técnicos del Departamento de Calidad de Agua del Minsa realizaron una evaluación sanitaria en la planta potabilizadora de Llano de Piedra, en Macaracas, después de un operativo de limpieza y desinfección. El equipo verificó la aplicación del proceso con hipoclorito de calcio y la adecuada distribución del desinfectante en toda la planta. También se efectuaron pruebas microbiológicas para confirmar que el agua tratada cumple con los parámetros de potabilidad.

El Minsa indicó que aún se espera que el Idaan realice la desinfección de la red de tuberías que conduce el agua hacia las viviendas, a fin de determinar si el líquido que llega a las residencias está libre de microorganismos.

Mientras tanto, miles de familias en Azuero continúan sin acceso a agua potable, obligadas a hervir el agua disponible y a depender de carros cisterna o puntos temporales de distribución. Aunque el Idaan avanza con trabajos de rehabilitación y limpieza, la población sigue sin una fecha definitiva para recuperar el suministro seguro, lo que evidencia la magnitud y persistencia de una crisis que ya se acerca a los seis meses.