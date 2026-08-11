Azuero vuelve a temblar: sismo de magnitud 4,2 sacude el sur de Los Santos tras fuerte terremoto en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El movimiento telúrico, con epicentro a 9 kilómetros de Tonosí, fue captado por 30 estaciones de la Red Sismológica Nacional.

Un nuevo sismo de magnitud 4,2 en la escala de Richter, sacudió la región de Tonosí, en Los Santos, la noche de este lunes 10 de agosto, sin registrar daños materiales ni heridos.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el evento físico ocurrió exactamente a las 7:12:32 p. m., localizándose su epicentro a 9 kilómetros al suroeste del distrito de Tonosí y a una profundidad superficial de apenas 5 kilómetros.

El temblor fue captado con precisión por cerca de 30 estaciones de monitoreo de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Panamá.

Se registra sismo con epicentro en Tonosí. IGCP

A pesar de su baja profundidad, lo que acentuó la percepción del movimiento en distintas comunidades de Los Santos y Herrera, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó de manera preliminar que no se han reportado afectaciones estructurales ni personas lesionadas en la zona de impacto.

Alerta regional por actividad telúrica

Este nuevo sismo en Azuero se produce en un contexto de alta sensibilidad sísmica en la región, dado que apenas unas horas antes, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio de Colombia, un evento de gran liberación de energía que también llegó a percibirse con claridad en varias provincias panameñas.

Ante la sucesión de estos eventos, los estamentos de seguridad y el Instituto de Geociencias informaron que mantienen un monitoreo técnico riguroso de las placas tectónicas locales.

Los especialistas recordaron a la ciudadanía que los sismos son fenómenos naturales imposibles de predecir de forma anticipada. Por esta razón, las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma, identificar las zonas seguras dentro de los hogares o puestos de trabajo, y seguir estrictamente las recomendaciones oficiales de prevención ante futuras réplicas.

Se registra sismo con epicentro en Tonosí. IGCP

Qué hacer antes, durante y después de un sismo

Aquí les compartimos las recomendaciones clave del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para proteger tu vida y la de tu familia ante un movimiento telúrico.

Antes del sismo: Preparación en el hogar y trabajo

Preparar mochila de emergencia: Incluir agua, alimentos enlatados, linterna, radio de baterías y botiquín.

Fijar muebles pesados: Asegurar armarios, estanterías y espejos a la pared para evitar que caigan.

Identificar zonas seguras: Localizar los puntos más fuertes de la estructura como columnas estructurales.

Tener un plan familiar: Acordar un punto de encuentro exterior en caso de evacuación inmediata.

Durante el sismo: Protección inmediata

Agacharse, protegerse y sujetarse: Buscar refugio bajo una mesa resistente y proteger la cabeza.

Mantener la calma siempre: Evitar salir corriendo de forma descontrolada para prevenir caídas trágicas.

Alejarse de las ventanas: Mantener distancia de vidrios, fachadas, postes de luz y cables eléctricos.

No usar los ascensores: Utilizar únicamente las escaleras si es estrictamente necesario evacuar.

Después del sismo: Evacuación y verificación

Verificar si hay heridos: Prestar primeros auxilios sin mover a personas con lesiones graves.

Revisar servicios públicos: Cortar de inmediato el gas, agua y electricidad para evitar incendios.

Evacuar hacia zonas abiertas: Dirigirse a parques, canchas o estacionamientos libres de estructuras altas.

Usar mensajería de texto: Comunicarse por SMS o redes para no saturar las líneas telefónicas.

Líneas de emergencia

Es importante destacar que para marcar las líneas cortas de tres dígitos, es necesario contar con una tarjeta SIM o servicio de telefonía local de Panamá.

Líneas Cortas Gratuitas (Desde cualquier teléfono en Panamá)

Servicio de emergencias (SUME): Sistema Único de Manejo de Emergencias, dedicado exclusivamente a la atención de ambulancias, urgencias médicas y accidentes de tráfico.

104 (Policía Nacional): Línea directa a nivel nacional para reportar delitos, alteración del orden público o solicitar presencia de patrullas.

103 (Cuerpo de Bomberos): Central telefónica para el reporte de incendios, fugas de gas licuado, rescates técnicos y derrames químicos.

*335 (Sinaproc): Código directo de marcación gratuita para el Sistema Nacional de Protección Civil ante desastres naturales.

Teléfonos Directos de Instituciones de Socorro (24 Horas)

520-4426 / 520-4429 (Sinaproc Central): Números de la sede nacional de protección civil para reportar inundaciones, sismos o caída de árboles.

6698-4809 (WhatsApp Sinaproc): Línea directa de mensajería habilitada para enviar reportes geolocalizados, fotos y asistencia digital las 24 horas.

6912-8067 (Cruz Roja Panameña): Teléfono de atención para soporte humanitario y emergencias complementarias.