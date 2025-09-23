Panamá, 23 de septiembre del 2025

    CHIRIQUÍ

    Bagatrac gana contrato para construir calle de playa La Barqueta por $8.8 millones

    José González Pinilla
    Bagatrac ganó el contrato.

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó a la empresa Bagatrac, S.A. el contrato para el estudio, diseño y construcción del camino La Nobleza–Playa La Barqueta, en la provincia de Chiriquí.

    Bagatrac presentó una oferta de 8.8 millones de dólares en la licitación realizada en julio.

    Otras dos compañías también participaron: Ininco, S.A., con una propuesta de 9.3 millones, y el Consorcio C&T (Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holding Corp.), que ofertó 9.6 millones.

    La adjudicación fue aprobada el 9 de septiembre de 2025. El proyecto cubrirá 15.9 kilómetros divididos en tres tramos:

    • La Nobleza–Playa La Barqueta, de 11.7 km.

    • Extensión Calle Berlina–La Nobleza, de 3.7 km.

    • Ramal La Barqueta, de 0.56 km.

    El contrato incluye la colocación de rodadura en hormigón asfáltico caliente Marshall tipo IVB, la construcción de dos puentes vehiculares sobre las quebradas Guarumal y Espatarra, y la rehabilitación del puente sobre el río Chico.

    Playa La Barqueta se ubica en el litoral pacífico de Chiriquí, en el corregimiento de Guarumal, distrito de Alanje.

    José González Pinilla

