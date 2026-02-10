Bajo lonas: nuevos elevadores del Complejo Hospitalario están sin instalarse

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los nuevos elevadores destinados para el edificio el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) ya se encuentran en el lugar; sin embargo, aún no han sido instalados.

Se pudo conocer que los equipos permanecen desde hace varios días en las afueras de las instalaciones, cubiertos con lonas, a la espera de que se concrete su instalación.

Mientras tanto, los asegurados continúan enfrentando dificultades para movilizarse dentro del edificio, ya que hay días en los que los ascensores ubicados en la entrada principal no están operativos, situación que afecta especialmente a personas con movilidad reducida, adultos mayores y pacientes en sillas de ruedas.

Los actuales elevadores en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, funcionan de forma intermitente Elysée Fernández

Según reportes de usuarios, el funcionamiento de estos elevadores es intermitente: en algunos días solo uno opera y en otros ninguno, lo que obliga a colocar cintas de seguridad para restringir el acceso mientras el personal de mantenimiento realiza revisiones o reparaciones. El pasado viernes 7 de febrero dos elevadores estaban fuera de servicio.

A los asegurados que no pueden utilizar las escaleras se les permite movilizarse por los ascensores ubicados en la parte posterior del edificio de la Especializada, que conectan con el antiguo complejo hospitalario. Sin embargo, de los cuatro equipos disponibles en esa área, solo dos suelen estar operativos, y estos son utilizados principalmente para el traslado de pacientes hospitalizados.

Esta situación genera retrasos y complicaciones en la atención médica, ya que médicos, enfermeros y camilleros deben esperar turno para movilizar a los pacientes entre los distintos pisos.

En septiembre del año pasado, la administración de la CSS informó que los nuevos elevadores ya habían sido licitados y adjudicados, aunque su instalación dependía del proveedor. Mientras tanto, el personal de mantenimiento ha aplicado soluciones temporales para mantener operativos algunos equipos.

Elevadores nuevos permanecen cubiertos y sin instalar en la CSS, mientras dos equipos continúan fuera de servicio, según imágenes captadas por este medio. Elysée Fernández

Este medio consultó a la CSS sobre el tema; sin embargo, la institución indicó que no es cierto que los elevadores tengan dos meses en el lugar, como se había planteado, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.