Balance del paro docente en Panamá: asistencia mixta y protestas en las calles

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que los directores están entregando los informes de asistencia de los docentes, a los encargados de las 16 regiones educativas del país, con el fin de obtener un balance real de la participación a los centros educativos, esto tras el llamado a huelga de 48 horas que convocaron los gremios docentes.

Los días 3 y 4 de abril los gremios magisteriales convocaron una huelga de labores en rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social. Dicha ley es criticada por los docentes por disminuir las pensiones de los trabajadores,

Según el Meduca, en ambos días días de llamado a paro, las clases se desarrollaron con regularidad en la mayoría de las escuelas de las 16 regiones escolares del país.

“El compromiso de los docentes con la educación se vio reflejado de manera puntual en sus puestos de trabajo, con una asistencia de un 85%, durante los días jueves y viernes, lo que garantizó que los estudiantes accedieran a su derecho a la educación de manera continua”.

La entidad educativa indicó que “en el menor de los casos hubo un ausentismo de los estudiantes debido a las circunstancias que han generado preocupación entre los padres de familia”.

Incluso el presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló que la convocatoria “fue un gran fracaso a nivel nacional”. Afirmó: “Vi todas las fotos de las benditas huelgas de todos estos comunistas. Y son ellos con ellos. Y cuando se les acaba el billete, como ya se les acabó, ya no hay conspiración. Porque ellos conspiran con plata ajena, como cuando prendieron el país en otras ocasiones”.

El mandatario también se refirió al grupo de manifestantes que se oponen a la Ley 462, indicando que “jamás hicieron una propuesta, ni remotamente coherente”. Añadió: “Ellos pescan en la anarquía, y eso es lo que vienen haciendo, fracaso tras fracaso”.

Este 4 de abril, varios centros educativos en la ciudad de Panamá, sobre todo los de nivel de premedia y media, no desarrollaron las clases con normalidad. Un ejemplo fue el Instituto Fermín Naudeau, donde una minoría de estudiantes se acercó a entregar trabajos previamente asignados por los profesores. Una situación similar se vivió en el Colegio Richard Neumann y El Artes y Oficio, en ambos centros educativos permanecían las puertas abiertas, pero los estudiantes no asistieron.

En la escuela primaria Francisco Arias Paredes, en Vista Hermosa, los niños registraron mayor asistencia y lograron recibir clases.

En tanto, en el distrito de San Miguelito, la directora regional de Educación, Aymeth Espinosa, informó que el 3 de abril la asistencia fue del 98 %. Indicó que cada director de escuela debe enviar el reporte de asistencia docente a las diversas regiones educativas del país.

Uno de los centros educativos con mayor convocatoria fue el Instituto Rubiano. También en varias escuelas primarias, los padres enviaron a sus hijos a clases, aunque la asistencia no alcanzó el 100 %. Por otro lado, en el Instituto Dr. Alfredo Cantón, sede Paraíso, el portón se encontraba cerrado al mediodía para los estudiantes del turno vespertino.

En Panamá Oeste, muchas escuelas primarias del turno matutino abrieron sus puertas esperando a los estudiantes, como fue el caso del Centro Educativo Naciones Unidas en La Chorrera, donde se logró impartir clases. No obstante, en otros centros más grandes la asistencia fue baja.

En Panamá Este, en la escuela Marcos Alarcón, en Darién, se reportó un paro general, según informaron fuentes del centro educativo.

Este medio intentó contactar a varias escuelas emblemáticas de distintas regiones educativas, como el Colegio Félix Olivares en Chiriquí, el Colegio Ángel María Herrera en Coclé, el Colegio José Daniel Crespo en Herrera y el Colegio Manuel Tejada Roca en Los Santos. Sin embargo, en ninguna se atendieron las llamadas. Solo en el Instituto Coronel Segundo de Villarreal una funcionaria informó que la escuela estaba abierta, pero no pudo proporcionar detalles sobre la asistencia de docentes y estudiantes.

Por su parte, el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Diógenes Sánchez, indicó que en los próximos días podrían tomar la decisión de ir a una huelga indefinida, tras reunirse con otros grupos sindicales y asociaciones de docentes.

12:35 p.m. A esta hora se encuentra cerrada la Vía España por protesta de educadores.

Se espera que los maestros marchen a la Asamblea Nacional.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/2WQbaEti72 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 4, 2025

El grupo de docentes que se ha estado manifestando marcharon este 4 de abril hacia la Contraloría General de la República, donde piquetearon exigiendo respeto a sus derechos.

Sánchez manifestó que “hay intimidación de los autoridades de Educación de descontarnos a los educadores, sin embargo, a los diputados que se roban el dinero del Estado no le descuentan y los docentes que defendemos los derechos de los trabajadores nos quieren descontar”, indicó.

Según el dirigente magisterial, tras los dos días de paro, ellos han contabilizado un apoyo del 92% de las escuelas del país, y solo un 8% dieron clases.