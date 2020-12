Bancos de sangre registran drástica caída de donaciones en el mes de diciembre

CAMPAÑA

Los bancos de sangre a nivel nacional atraviesan una situación crítica por la falta de donantes y de esta realidad no escapa el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y el centro Dona Vida.

Los datos del Hospital del Niño revelan que durante los primeros 17 días del mes de diciembre se han recibido un promedio de 5 donaciones por día, cuando la cifra ideal debería estar en mínimo 10.

Mientras que en el centro Dona Vida, en el mismo periodo de tiempo, se han registrado un total de 31 donaciones diarias, cuando la necesidad es de unos 41 personas por día.

Kiriam Güete, jefa técnica del Banco de Sangre del Hospital del Niño, subrayó que regularmente el mes de diciembre es difícil y siempre se espera una baja en la cantidad de donantes, no obstante, dijo que este año ha sido peor.

Frente a esta realidad, recordó que la necesidad de una transfusión siempre es necesaria en salas como Cuidados Intensivos, Hemato-Oncología (pacientes con leucemia y cáncer), Neonatología (pacientes prematuros).

Además explicó que la sangre es un como medicamento con tiempo de vencimiento, ya que solo tiene una vida útil de 35 días, por lo que urgen de donaciones regulares de sangre y plaquetas.

Los interesados en donar pueden acudir al Hospital del Niño en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. También se puede acercar a las instalaciones del Centro Dona Vida, en vía España, en horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los principales requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, buen estado de salud, y peso mayor a 110 libras o 50 kilos.