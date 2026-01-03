Basura en San Miguelito: MiAmbiente alerta riesgo de crisis sanitaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que la acumulación de basura en el distrito de San Miguelito constituye una emergencia ambiental, con un alto riesgo de convertirse en un problema de salud pública si no se mantienen y refuerzan las medidas que actualmente se están implementando.

“En San Miguelito hay una emergencia ambiental. Esa es la realidad por el tema de la basura. Esto pudo haberse convertido en una emergencia de salud si no se tomaban las acciones que hoy se están tomando”, afirmó el ministro, quien reconoció no estar satisfecho con la manera en que se ha manejado la situación.

“No es posible que tengamos este desastre con la basura, y no creo que haya ningún vecino de San Miguelito que esté conforme”, agregó.

Para hacer frente a este problema, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Municipio de San Miguelito iniciaron, al mediodía del 1 de enero, un operativo de limpieza que, en sus primeras horas, logró recolectar 252.7 toneladas de basura, lo que equivale a más de medio millón de libras de desechos.

No obstante, Navarro señaló que el problema de la basura no se limita a San Miguelito, sino que representa una situación grave a nivel nacional, incluyendo la ciudad capital y otras regiones del país.

A su vez, solicitó a las autoridades del Municipio de San Miguelito actuar con mayor firmeza para resolver la problemática, al advertir que aún queda mucho por hacer.

El titular de Ambiente también cuestionó la gestión de la recolección de desechos en la ciudad capital, al señalar que la AAUD no está realizando el trabajo de manera adecuada, que persisten vertederos ilegales y que la falta de una licitación efectiva ha retrasado soluciones estructurales.

“La Autoridad de Aseo tiene que hacerlo mucho mejor. El tema está atrasado y es grave”, sostuvo Navarro.

Ante este panorama, el ministro hizo un llamado directo a la ciudadanía para que colabore en el manejo adecuado de los desechos y denuncie las malas prácticas ambientales. Exhortó a reportar vertederos ilegales, quema de basura y cacería ilegal a través de las redes sociales del Ministerio de Ambiente, asegurando que las denuncias son atendidas de manera directa.

“El tema de la basura es crítico y los panameños tenemos que darle más importancia. Pongan la basura en su lugar y ayúdennos a cuidar el ambiente”, concluyó.

Por su parte, el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, pidió comprensión a la comunidad de San Miguelito, al aclarar que es físicamente imposible cubrir todos los puntos del distrito en un solo día, especialmente cuando el operativo se desarrolló únicamente durante medio día.

El viernes 2 de enero las labores continuaron en otros sectores, con el objetivo de atender progresivamente los nueve corregimientos y mitigar el problema de acumulación de basura en el distrito. El operativo se mantendrá hasta el próximo 19 de enero.

En el sector de Amelia Denis de Icaza, muy cerca al Municipio de San Miguelito la basura ocupaba parte de la calle principal la mañana de este 2 de enero de 2026. Solo el mediodía del 1 de enero recogieron 252.7 toneladas de basura. LP

Alcaldía espera refrendo de Contraloría

Posteriormente, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que se han contratado de forma excepcional tres empresas que brindarán el servicio de recolección de manera temporal por un período de seis meses, mientras se culmina el proceso de licitación definitiva para otorgar la concesión del servicio por un período prolongado, estimado entre 20 y 25 años.

Hernández indicó que actualmente están a la espera de que la Contraloría General de la República refrende el contrato temporal para la prestación del servicio de recolección de basura en San Miguelito, por un monto superior a 3,868,000 dólares.

Las empresas contratadas son: Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro (Voltranc). La contratación temporal del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos en el distrito fue dividida en zonas identificadas como naranja, azul y verde.

Estas tres empresas iniciarán operaciones una vez culmine el contrato de concesión con la empresa Revisalud, previsto para el próximo 18 de enero. Se conoció que esta empresa registró una disminución en sus operaciones a partir de la tercera semana de noviembre de 2025, cuando el volumen semanal descendió a 1,599 toneladas de desechos, por debajo de su promedio habitual de 2,166.83 toneladas.

La reducción en las operaciones provocó que calles y comunidades registraran una creciente acumulación de desechos. En condiciones normales se recogen unas 400 toneladas diarias; sin embargo, en los últimos dos meses se ha generado más de 750 toneladas de basura por día.

Denuncian gran acumulación de basura en el Complejo Deportivo de Los Andes. LP Itzaly Pérez

Deuda en Cerro Patacón

En cuanto a la situación estructural del distrito, el director de la AAUD explicó que la alcaldía había solicitado apoyo desde inicios de año y que, efectivamente, se sostuvieron varias reuniones de junta directiva para exponer la necesidad de intervenir en San Miguelito. No obstante, se reconoció que las condiciones en las que se planteaba recibir esa ayuda no eran viables, debido a las limitaciones presupuestarias de la entidad.

Moreno indicó que la AAUD enfrenta dificultades incluso para cubrir completamente las operaciones en el distrito capital y el manejo del relleno sanitario de Cerro Patacón.

Asimismo, se recordó que San Miguelito mantiene una deuda acumulada superior a los 20 millones de dólares relacionada con el acceso y la disposición de residuos en Cerro Patacón. Pese a ello, se garantizó el acceso de todos los camiones del distrito al vertedero.

Actualmente, la intervención de la AAUD tiene un costo aproximado de entre 650,000 y 700,000 dólares, una inversión considerada necesaria para garantizar condiciones sanitarias adecuadas. Para ello, se ha dispuesto de personal de barrido, conductores y recolectores, así como de unos 50 vehículos, entre volquetes, retroexcavadoras y camiones rejilla.