Beca de concurso del Ifarhu ya no exigirá el certificado socioeconómico

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, anunció esta semana que la entidad eliminará el requisito del certificado de condición socioeconómica para la beca de concurso, luego de recibir múltiples quejas y consultas de acudientes en todo el país.

La decisión surgió después de que numerosos usuarios señalaran que en la página web del Ifarhu el documento aparecía como parte de los requisitos del proceso.

Godoy explicó que la institución emitirá un comunicado oficial para aclarar la situación y confirmar la eliminación del requisito.

“Se publicará un comunicado para informar sobre esta decisión. Inicialmente era un requisito que estábamos evaluando establecer, pero debido a las miles de consultas recibidas a nivel nacional, hemos decidido suprimirlo automáticamente”, afirmó.