Becas 2026: el Ifarhu anunciará en abril el cronograma para entrega de documentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ifarhu se encuentra en la fase de verificación de documentos, un paso necesario antes de completar el proceso de asignación de los beneficios.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informará durante el mes de abril el cronograma para la entrega de documentos del Concurso General de Becas 2026, proceso que se realizará después de la Semana Santa.

El director general de la entidad, Carlos Godoy, explicó en entrevista con TVN Noticias que la institución trabaja actualmente para ponerse al día con pagos pendientes, mientras adelanta auditorías internas, verificaciones de información y otros procesos administrativos.

Según detalló el funcionario, estos procedimientos forman parte de un esfuerzo por ordenar las finanzas de la institución y garantizar que los próximos pagos y programas se ejecuten con mayor control.

Más de 160 mil estudiantes participaron

De acuerdo con el director del Ifarhu, alrededor de 160 mil estudiantes participaron en el Concurso General de Becas, de los cuales 131 mil resultaron seleccionados.

Actualmente, la entidad se encuentra en la fase de verificación de documentos, un paso necesario antes de completar el proceso de asignación de los beneficios.

La institución adelantó que próximamente se anunciará el cronograma y las fechas en que las oficinas regionales estarán recibiendo documentos, con el objetivo de completar los trámites de manera ordenada en todo el país.

El Concurso General de Becas y el programa de becas para estudiantes con discapacidad representan una inversión aproximada de 73 millones de dólares, destinada a apoyar la formación académica de miles de estudiantes a nivel nacional.

Según datos del Ifarhu las provincias donde se registra mayor inversión en becas son: Panamá, Veraguas y Chiriquí

Esto se debe principalmente a que estas regiones concentran una mayor población estudiantil.

Además, la institución adelantó que realizará estudios sobre carreras prioritarias, con el objetivo de orientar las becas hacia áreas académicas que respondan a las necesidades del mercado laboral.

Los estudiantes y acudientes ya pueden verificar si fueron seleccionados a través del sitio web oficial del Ifarhu.

La entidad informará próximamente cuándo iniciará el proceso de entrega de documentos y recolección de información, el cual se realizará después de Semana Santa, con el objetivo de agilizar los trámites y permitir que los pagos se efectúen en el menor tiempo posible.