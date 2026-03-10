Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ifarhu publicó los requisitos y documentos que deben entregar los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026. La lista de beneficiarios se dará a conocer este martes 10 de marzo.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) dio a conocer esta semana los requisitos y la documentación que deben presentar los padres y representantes de los estudiantes de primaria, premedia y media de escuelas públicas y privadas que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Para participar, los alumnos debían registrar su solicitud en el portal web del Ifarhu y contar con un promedio académico mínimo de 4.5 sobre 5.0.

Entre los documentos solicitados se incluyen: una foto tamaño carné; dos copias por ambos lados de la cédula juvenil o del certificado de nacimiento del estudiante (para nacionales) o de las páginas generales del pasaporte (para extranjeros); y dos copias de la cédula de identidad del representante legal.

Los estudiantes extranjeros también deben presentar dos copias de la certificación del Servicio Nacional de Migración que acredite residencia de más de 10 años.

Además, se requieren dos copias del boletín del año anterior (2025), dos copias de la matrícula del año en curso (2026), documentación que respalde la información socioeconómica y certificación bancaria con el número de cuenta del estudiante.

El Ifarhu aclaró que la persona registrada como representante legal en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio para formalizar la beca y garantizar el acceso a los beneficios económicos del programa, señaló la institución.

A las 9:00 a.m. de este martes 10 de marzo, el Ifarhu divulgará en su página web la lista de los preseleccionados. La institución comunicó que, tras una extensa labor, logró incluir a poco más de 100 mil aspirantes en este beneficio.