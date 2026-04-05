Panamá, 06 de abril del 2026

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    Concurso de becas

    Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio

    El Ifarhu publicará en los próximos días el cronograma con las fechas para que los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 entreguen sus documentos.

    Aleida Samaniego C.
    Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio
    El proceso se desarrollará de forma escalonada e incluirá tanto a los participantes del Concurso General como a los beneficiarios de becas por discapacidad. Foto/Cortesía

    Bajar el promedio, reprobar materias o no entregar documentos a tiempo son algunas de las principales razones por las que los estudiantes pueden perder una beca del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

    La entidad advirtió que estas fallas, recurrentes en años anteriores, siguen siendo determinantes en la suspensión del beneficio, por lo que hizo un llamado a estudiantes y acudientes a cumplir con los requisitos académicos y administrativos.

    Entre los errores más comunes se encuentran:

    • Bajar del promedio mínimo requerido.

    • Reprobar una o más asignaturas.

    • No entregar boletines, créditos o constancias en las fechas indicadas.

    El Ifarhu recordó que obtener la beca no garantiza su continuidad automática. Para conservar el beneficio en 2026, los estudiantes deberán mantener un promedio general mínimo de 4.2, no descender de ese rendimiento en ninguna materia y cumplir con los procesos dentro de los plazos establecidos.

    Además, la institución informó que, una vez finalice la Semana Santa, dará a conocer el calendario oficial para la entrega de documentos del Concurso General de Becas 2026, el cual establecerá las fechas en que los estudiantes preseleccionados deberán presentar sus requisitos.

    El proceso se desarrollará de forma escalonada e incluirá tanto a los participantes del Concurso General como a los beneficiarios de becas por discapacidad, con el fin de organizar la recepción de documentos y evitar aglomeraciones.

    Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que el cumplimiento oportuno de cada etapa será clave para asegurar la permanencia en el programa. Con la publicación del calendario en los próximos días, los aspirantes entrarán en una fase decisiva, en la que la organización y la responsabilidad marcarán la diferencia para conservar el beneficio.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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