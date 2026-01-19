Becas Ifarhu 2026: Riesgo de quedar fuera por datos falsos o papeles alterados

Exclusivo Suscriptores

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) recordó que el Concurso General de Becas contempla causales específicas de eliminación y descalificación que pueden derivar en la pérdida del beneficio, tanto durante el proceso de selección como después de que la beca haya sido adjudicada.

La entidad subrayó que uno de los motivos más graves de exclusión es la presentación de información falsa o la alteración de documentos durante el registro. Según el Ifarhu, cualquier inconsistencia en los datos suministrados por el aspirante —incluidos los relacionados con el ingreso familiar— puede ocasionar la descalificación automática del concurso.

En los casos en que la beca ya haya sido otorgada, la institución advirtió que la detección de información falsa conllevará la cancelación inmediata del beneficio, sin importar el tiempo transcurrido desde su adjudicación. Esta medida aplica tanto para errores intencionales como para omisiones que afecten la veracidad de la información presentada.

Las autoridades del Ifarhu insistieron en que los aspirantes deben completar el formulario de postulación con total transparencia y apegarse a los requisitos establecidos, ya que los datos suministrados son objeto de verificación durante y después del proceso de selección.

El Concurso General de Becas 2026 para Estudiantes Distinguidos mantiene habilitado su período de inscripción hasta el viernes 23 de enero, fecha límite para completar el registro. El instituto reiteró que el cumplimiento estricto de las normas es indispensable para evitar sanciones que puedan comprometer la continuidad de los estudios de los beneficiarios.

Para consultas o aclaraciones relacionadas con el proceso, el IFARHU informó que los interesados pueden escribir al correo concurso@ifarhu.gob.pa o comunicarse a los teléfonos 502-4769, 502-4770, 502-4771 y 502-4772.