Panamá, 20 de enero del 2026

    Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave

    José González Pinilla
    Fachada de la sede del Ifarhu. Isaac Ortega

    Los beneficiarios de becas tramitadas antes de 2026 en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) tienen plazo hasta finales de este mes para presentar un requisito indispensable.

    De acuerdo con la entidad, los estudiantes deben entregar el boletín final correspondiente al año 2025, así como el recibo o constancia de matrícula del año lectivo 2026.

    La documentación deberá ser presentada a más tardar el viernes 30 de enero, en la sede del Ifarhu, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

    El Ifarhu advirtió que la no entrega oportuna y completa de estos documentos será causal de retención o cancelación del beneficio.

