Becas y PASE-U: estos son los canales habilitados por el Ifarhu para consultas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) reiteró que los canales oficiales habilitados para consultas sobre becas y el Programa de Asistencia Social. Educativa Universal (PASE-U), en medio del desarrollo del tercer desembolso del año, proceso que nuevamente ha generado interrogantes entre padres de familia y estudiantes.

La entidad informó que las personas con dudas sobre pagos, trámites o procesos pueden comunicarse a la línea 311 o al teléfono directo 500-4700, donde se brinda orientación relacionada con los distintos programas de apoyo educativo.

El recordatorio se produce mientras la institución avanza con el tercer pago del PASE-U, uno de los subsidios de mayor alcance dentro del sistema educativo, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media, tanto en centros oficiales como particulares.