Belleza con conciencia en Panamá: del consumo invisible a una decisión informada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El uso cotidiano de cosméticos, alimentos y servicios turísticos abre una conversación más amplia sobre salud, ambiente y ética.

Durante décadas, consumir fue un acto casi reflejo. Elegir, pagar, usar… y olvidar. Hoy, ese ciclo empieza a romperse.

En Panamá, cada vez más consumidores se detienen frente a un producto -un cosmético, un alimento, un envase- y hacen una pausa que antes no existía: ¿qué hay detrás de esto? Esa pregunta marca el inicio de una transición silenciosa, pero profunda: el consumo responsable.

Muchos de los microplásticos provenientes de productos de la industria cosmética como exfoliantes, maquillaje y protectores solares, pueden aumentar hasta en un 89% la probabilidad de enfermedades en los corales, según investigaciones publicadas en Nature Communications. Foto: Envato

De la piel al océano

Lo que se aplica sobre la piel no se queda en la piel. A través del agua, muchos de estos compuestos llegan a ríos y mares. Algunos estudios han vinculado ciertos ingredientes de productos cosméticos con el deterioro de arrecifes de coral y otros impactos en la biodiversidad marina.

A esto se suma un dato estructural: la industria cosmética genera más de 120 mil millones de envases al año, en su mayoría de difícil reciclaje. También utiliza microplásticos que terminan en los océanos, integrándose en la cadena alimentaria.

En un país como Panamá, donde el mar forma parte del tejido económico y ecológico, estas cifras adquieren una dimensión concreta.

El país genera más de 380 mil toneladas de residuos plásticos al año, de los cuales menos del 10% se recicla. El resto -cerca del 90%- termina en vertederos, se quema o se dispersa en el ambiente.

El resultado es directo y contundente: entre 61 mil y 82 mil toneladas de plástico podrían estar llegando al mar cada año desde Panamá. No es una cifra abstracta. Es una trayectoria. Una botella que se usa durante minutos puede terminar años flotando en el océano.

En lo cotidiano

Para Magdalena Velázquez, gerente de comunicaciones de MarViva, el punto de partida es claro: “El consumo responsable es esencial, porque ahí es donde entramos todos. No importa si uno trabaja con el mar o no. Todos podemos hacer nuestra parte”.

Velázquez recuerda que los océanos producen cerca del 50% del oxígeno del planeta.

“Una botella de plástico puede usarse un minuto, pero permanece en el ambiente durante años”, reiteró.

Diversos estudios científicos han encendido una alerta directa entre el consumo cotidiano y la salud de los océanos: los microplásticos, muchos de ellos provenientes de productos de la industria cosmética como exfoliantes, maquillaje y protectores solares, pueden aumentar hasta en un 89% la probabilidad de enfermedades en los corales, según investigaciones publicadas en Nature Communications.

Estas partículas no solo contaminan, sino que funcionan como vectores de patógenos, adhiriéndose a los tejidos coralinos y facilitando infecciones que aceleran su deterioro, evidenciando cómo prácticas aparentemente inofensivas terminan impactando de forma directa uno de los ecosistemas más frágiles y vitales del planeta. al tejido coralino y facilitando infecciones que aceleran su degradación y muerte.

La industria cosmética genera más de 120 mil millones de envases al año. Foto: Envato

La piel también absorbe

El impacto no es solo ambiental. También es biológico.

Dalys Acevedo, especialista en dermoestética de Treelife, señala que la elección de productos debe considerar tanto la piel como el entorno. “Hoy existe un sinfín de productos, pero debemos enfocarnos en aquellos que sean amigables con nuestro ADN y con el medio ambiente”.

Acevedo destaca que es necesario ser conscientes tanto de la carga en la piel así como sobre el ecosistema. “Consumir cosméticos no debería ser un acto automático, sino una decisión consciente. Cada producto que elegimos deja una huella que va de nuestra piel al planeta. Apostar por un consumo responsable es redefinir la belleza: no como tendencia, sino como el impacto que decidimos no causar”, recalcó.

Consumir también es un acto ético

Para la ambientalista Raisa Banfield, el consumo responsable trasciende lo individual. “Es un compromiso con la casa común que habitamos”, explicó. Banfield advierte que el problema no es solo cómo se desecha, sino cómo se compra. “No se trata solo de reciclar, sino de no comprar para desechar. Consumir menos, pero mejor”, dijo.

También señala los costos invisibles de la producción. “Cuando un producto es muy barato, alguien -o el ambiente- está pagando la diferencia”.

En el anaquel, los productos hablan. Pero hay que saber leerlos.

Cruelty free: sin pruebas en animales

Vegano: sin ingredientes de origen animal

Coral friendly: menor impacto en arrecifes

Libre de…: categorías que requieren atención

En Panamá, esta alfabetización apenas comienza. Y ahí está uno de los mayores desafíos: no todo lo “verde” es realmente sostenible.

Conciencia sin elitismo

Uno de los mitos más extendidos es que la sostenibilidad es un lujo. Sin embargo, en el mercado panameño ya circulan marcas accesibles que incorporan prácticas más responsables.

Propuestas como Essence han apostado por líneas libres de crueldad animal y opciones veganas a bajo costo, mientras que Babaria integra ingredientes naturales y fórmulas con menor impacto en ecosistemas marinos. No son perfectas. Ninguna marca lo es. Pero representan un cambio importante: la sostenibilidad empieza a democratizarse.

Guía de sellos sobre consumo responsable. Aprender lo que significa cada uno nos ayuda a hacer mejores compras.

El mercado panameño

Lo interesante es que este cambio no ocurre únicamente en segmentos premium. Marcas accesibles ya incorporan elementos de sostenibilidad en sus líneas, desde productos veganos hasta formulaciones con menor impacto ambiental. Esto abre una puerta clave: la sostenibilidad deja de ser un privilegio y empieza a ser una posibilidad real.

Sin embargo, el mercado local aún enfrenta desafíos estructurales: Falta de regulación específica en etiquetado sostenible, baja educación del consumidor, escasa visibilidad de emprendimientos locales conscientes y el riesgo de greenwashing.

Una decisión que trasciende

El consumo responsable no es una moda. Es una transición. Cada decisión —desde un cosmético hasta un alimento— tiene un impacto acumulativo. En Panamá, donde el mar está cerca, esa conexión es inevitable. Y en ese gesto cotidiano de elegir mejor, empieza también una forma distinta de habitar el mundo.

Yelena Rodríguez es periodista especializada en desarrollo sostenible.