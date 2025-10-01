BID y MiBus impulsan plan de movilidad sostenible con flota eléctrica en 2027

Exclusivo Suscriptores

El sistema de transporte público de Panamá se prepara para dar un salto hacia la movilidad sostenible con la incorporación de 60 buses eléctricos.

Precisamente, este 30 de septiembre, Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) y el equipo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizaron una sesión informativa para dar a conocer la convocatoria internacional de precalificación para la adquisición de una solución integral de movilidad eléctrica, que transformará el sistema de transporte público de la ciudad de Panamá.

La jornada reunió a más de 40 participantes, entre fabricantes de autobuses, desarrolladores de infraestructura de recarga, contratistas de ingeniería y proveedores de servicios especializados con experiencia internacional, quienes conocieron de primera mano el alcance, los requisitos y el cronograma del proyecto.

Según MiBus, la iniciativa marca un hito en sostenibilidad y modernización urbana, alineada con la Ley 295 de 2022 sobre movilidad eléctrica.

Carlos Sánchez Fábrega, gerente de MiBus, explicó que el proceso de precalificación de empresas interesadas inició este lunes y se extenderá hasta finales de noviembre. Posteriormente, en diciembre y enero, se abrirá el periodo de recepción de propuestas económicas, con miras a adjudicar los contratos en mayo de 2026. Una vez firmado el acuerdo, la fabricación y entrega de las unidades tomará entre siete y ocho meses, lo que permitiría que los buses estén en operación en los primeros meses de 2027.

La flota incluirá dos tamaños de unidades: buses grandes, similares a los actuales de color naranja, y buses más pequeños, de entre 9 y 10 metros, diseñados para ingresar a barriadas donde los vehículos pesados no pueden maniobrar, explicó Sánchez Fábrega.

Este esquema busca mejorar el primer tramo de los viajes —desde las viviendas hasta estaciones del Metro o paradas principales— considerado actualmente el segmento más costoso, inseguro y de menor calidad, debido a que muchas rutas no acceden a las barriadas.

Manuel Rodríguez, coordinador de transporte del BID, explicó que el banco, en coordinación con el Fondo Verde para el Clima, aprobó un financiamiento de 47 millones de dólares para impulsar la movilidad sostenible en Panamá, mediante un plan que contempla mejoras en infraestructura, adquisición de buses eléctricos y asistencia técnica.

De acuerdo con el organismo, el proyecto tiene tres componentes principales. El primero se centra en la rehabilitación de varios corredores urbanos de la ciudad de Panamá que sufren inundaciones recurrentes, con el fin de fortalecer la resiliencia de la red de transporte y garantizar la movilidad durante la temporada lluviosa.

El segundo componente corresponde a la adquisición de flota e infraestructura de carga eléctrica, además del componente operacional que permitirá avanzar en la renovación gradual del sistema de transporte público. En esta primera fase está prevista la compra de 60 buses eléctricos, junto con cargadores y la instalación de un centro de operaciones que funcionará en El Chorrillo.

El tercer eje incluye la asistencia técnica, que cubrirá la supervisión de las obras y la asesoría para la gestión, operación y mantenimiento del sistema en el largo plazo.

Una vez concluya el proceso de licitación y se adjudique el contrato, el contratista deberá instalar los buses y cargadores en el centro de operaciones en El Chorrillo.

Detalles de la precalificación

La precalificación, que da inicio al proceso de licitación pública internacional, contempla la adquisición de autobuses eléctricos de batería cero emisiones, infraestructura de recarga de alta capacidad, sistemas de gestión, mantenimiento y capacitación especializada. Su implementación permitirá reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y ofrecer a los ciudadanos un sistema de transporte más moderno, eficiente y silencioso.

MiBus y el BID invitan a potenciales aliados estratégicos a participar en un proceso abierto, transparente e inclusivo, con reglas claras y una hoja de ruta definida. La invitación a la precalificación será publicada en el sitio web del Banco y en el portal Panamá Compra.

Las empresas interesadas podrán acceder al documento de precalificación para conocer los requisitos técnicos, financieros y operativos solicitados para convertirse en socios clave de la transición hacia la electromovilidad.

De acuerdo con el cronograma presentado, el proceso de precalificación inició este lunes y se espera cerrar la recepción de solicitudes a finales de noviembre.