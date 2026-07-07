Bloqueo en la desembocadura del río San San mantiene inundadas fincas y comunidades de Changuinola, según productor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La emergencia por inundaciones afecta a unas 1,800 personas en Changuinola. Advierten que es urgente recuperar el drenaje natural de las aguas para evitar mayores daños a las plantaciones.

Las inundaciones que mantienen anegados diversos sectores de Changuinola, en Bocas del Toro, no obedecerían al desbordamiento de los principales ríos de la zona, sino a la falta de mantenimiento en la desembocadura del río San San, por donde deben drenar las aguas provenientes de las plantaciones, aseguró a La Prensa Luis Nuque, propietario de una de las fincas inundadas en el área.

“El problema es que la boca del río San San está bloqueda - por sedimentos- y el agua no puede salir al mar. Eso es lo que mantiene inundadas las fincas y varios sectores de Changuinola”, afirmó.

El productor sostuvo que esta situación fue advertida con anterioridad a las autoridades, incluyendo al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y a la Gobernación de Bocas del Toro, sin que, según dijo, se hayan tomado medidas aún para corregir el problema.

Fincas inundadas en Bocas del Toro. Imágenes de Luis Nuque. LP

Nuque aseguró que las aguas inundan los terrenos aledaños y alrededor de 1,800 personas permanecen afectadas, por lo que pidió la intervención del Gobierno para ordenar la apertura de la desembocadura del río y restablecer el drenaje natural de las aguas.

Bombas de drenaje

El propietario también sostiene que, tras concluir el contrato con el que le arrendaban la finca a Chiquita Panamá, la empresa no le devolvió en condiciones operativas una de las bombas de drenaje utilizadas para evacuar el agua de su finca.

Según explicó, existía un compromiso formal para entregar los equipos funcionando, pero afirmó que la bomba de mayor capacidad continúa fuera de servicio, lo que impide extraer el agua acumulada.

“Mi finca está totalmente inundada y no puedo sacar el agua, porque la bomba principal nunca fue reparada”, manifestó.

Nuque añadió que las pérdidas económicas continúan aumentando y cuestionó que el Gobierno considere el conflicto como un asunto entre empresas privadas.

Fincas inundadas en Bocas del Toro. Imágenes de Luis Nuque. LP

Chiquita niega responsabilidad

Las declaraciones de Nuque fueron rechazadas por el vocero de Chiquita Panamá, Alexander Gabarrete, quien aseguró que la empresa no ha sufrido afectaciones en sus plantaciones y que los sistemas de drenaje bajo su administración se encuentran operativos.

“Nosotros no hemos tenido afectación en las plantaciones directamente. Los drenajes están bien y, por el contrario, estamos colaborando con donaciones que nos han solicitado las autoridades”, indicó.

Gabarrete explicó que las fincas mencionadas por Nuque dejaron de ser administradas por la empresa luego del cierre de operaciones ocurrido en 2025 y fueron devueltas a sus propietarios tras la terminación de los contratos de arrendamiento.

“Esas son fincas particulares. Ya no forman parte de las operaciones de Chiquita y no tenemos ningún tipo de relación con ellas”, afirmó.

Fincas inundadas en Bocas del Toro. Imágenes de Luis Nuque. LP

Respecto a la bomba de drenaje, Gabarrete aseguró que los equipos fueron entregados conforme a los acuerdos suscritos entre ambas partes, por lo que hay un finiquito firmado y de existir algún inconveniente, deberá verificarse de manera puntual.

“Nosotros cuando devolvimos, devolvimos todo y pagamos las compensaciones que correspondían según contrato y se le devolvió como corresponde”, aseguró Gabarrete.

También sostuvo que los propietarios decidieron no reactivar la producción de plátano en esas tierras, están cambiando el rubro y tienen la plantación en desuso, por lo que el mantenimiento de las instalaciones corresponde actualmente a sus dueños.

En tanto, las inundaciones continúan afectando varios sectores de Changuinola, mientras los residentes esperan que las autoridades determinen las causas de la emergencia y adopten medidas para restablecer el drenaje y reducir el impacto sobre las comunidades afectadas.