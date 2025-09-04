Boca La Caja queda fuera del plan de zonificación de San Francisco, confirma el alcalde Mizrachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La comunidad de Boca La Caja manifestó su preocupación por la convocatoria a la audiencia pública sobre el plan de zonificación del corregimiento de San Francisco, programada para el lunes 8 de septiembre de 2025.

En una carta dirigida a las autoridades y a la ciudadanía, los moradores advirtieron que el aviso de convocatoria no mencionaba su exclusión, lo que generó inquietud sobre el posible impacto del nuevo plan en su modo de vida y en el entorno de la comunidad.

Los residentes solicitaron que se dejara constancia por escrito de que Boca La Caja quedaría fuera de este proceso, tal como —según indican— el alcalde lo había anunciado previamente en redes sociales. También pidieron que su exclusión se registrara en el acta de la votación que se realizará en el Parque Omar.

En respuesta, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó por escrito que Boca La Caja no formará parte del proyecto de integración de San Francisco al Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) y, por lo tanto, no será incluida en la zonificación.

El alcalde añadió que su despacho está dispuesto a gestionar un proceso separado y específico junto con la comunidad, con el fin de impulsar un plan de mejoramiento integral que logre un equilibrio entre desarrollo urbano y convivencia social.

Cabe recordar que en la última audiencia pública, realizada el pasado 22 de mayo, moradores de comunidades como Boca La Caja, San Sebastián, Paitilla, Nuevo Paitilla, Carrasquilla, Punta Pacífica, Coco del Mar, Viña del Mar, Altos del Golf, Loma Alegre, San Francisco Centro, Villa Lilla, entre otras, acudieron a la convocatoria en el Parque Recreativo Omar donde no se pudo realizar la votación del POT, tras la molestia de varias personas. En esa ocasión, la Dirección de Planificación Urbana (DPU) sometería a votación si se aprobaba o no el cambio de zonificación en San Francisco.

Sin embargo, ante la inconformidad de los residentes de Boca La Caja y la falta de un padrón electoral para la votación, la alcaldía decidió suspender la audiencia, ya que no se daban las condiciones necesarias ni se garantizaban el bienestar, la seguridad ni la libertad de expresión de los asistentes.

Ahora, tras varias conversaciones, la DPU convocó nuevamente a las comunidades de San Francisco para una audiencia el próximo 8 de septiembre, a las 5:00 p.m., en la casa club del Parque Recreativo Omar Torrijos.

Vecinos de San Francisco: este 8 de septiembre a las 5:00 p.m. en el Salón Farallón de la Casa Club del Parque Omar, presentaremos la zonificación de San Francisco.



