Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Bolsas navideñas del IMA: estos son los puntos de venta del 2 al 6 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    El Gobierno espera que lleguen unas 500 mil cajas navideñas a las familias panameñas. Archivo

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial y la lista de más de 123 puntos de venta donde se distribuirán las esperadas bolsas navideñas —conocidas como Caja Navideña— entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025.

    El director del IMA, Nilo Murillo, informó que ya se han elaborado más de 200 mil bolsas gracias al trabajo interinstitucional realizado en todas las regionales del país y destacó que este año las Naviferias llegarán a más comunidades.

    “Invitamos a todo el pueblo panameño a participar en estas Naviferias, que este año cubrirán más lugares y beneficiarán a más familias”, señaló.

    Durante estos cinco días, los puntos de venta estarán distribuidos en Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá este, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, con actividades simultáneas en plazas, parques, canchas comunales y terrenos feriales.

    Martes 2 de diciembre

    Chiriquí

    • Plaza del Ferrocarril, Bugaba

    • Feria de Puerto Armuelles, Barú

    • Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

    Los Santos

    • Parque Simón Bolívar, La Villa de Los Santos

    • Parque Viviana Pérez, Guararé

    • Belisario Porras, Las Tablas.

    Herrera

    • Parque Herrera, Chitré

    • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

    • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré

    Miércoles 3 de diciembre

    Chiriquí

    • Frente a la Feria de Las Flores, Boquete

    • Plaza de Dolega

    • Parque de Gualaca

    Los Santos

    • Calle frente al Banco Nacional, Macaracas

    • Parque Central, Pedasí

    • Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí

    • Cancha Municipal de Tonosí

    Herrera

    • Plaza de Toros de Parita

    • Cancha Comunal de Cabuya

    • Cancha Municipal de Santa María

    • Estadio Municipal de El Rincón

    • Casa Comunal de Los Canelos

    • Casa Comunal de El Limón

    Panamá Este

    • Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo

    • Terrenos de la Feria de Tortí

    Jueves 4 de noviembre

    Herrera

    • Parque San Sebastián, Ocú

    • Casa Comunal de Los Llanos, Ocú

    • Cancha Municipal, Las Minas

    • Casa Comunal de Chepo, Las Minas

    • Cancha Municipal de Los Pozos

    • Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza

    • Cancha Municipal de Pesé

    Panamá este

    • Agencia del IMA, Chepo

    Chiriquí

    • Parque Central de Alanje

    • Club de Leones de Volcán

    • Parque Central de Boquerón

    Comarca Ngäbe Buglé

    • Kusapín

    Viernes 5 de diciembre

    Chiriquí

    • Cancha Comunal de San Félix

    • Parque de Remedios

    • Cancha Comunal de Tolé

    • Cancha Comunal de San Lorenzo

    Panamá este

    • Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí

    • Cancha de Loma del Naranjo

    Coclé

    • Parque 15 de Enero, Antón

    • Junta Comunal de El Valle

    • Cancha de Natá

    • Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada

    Comarca Ngäbe Buglé

    • Santa Catalina

    Sábado 6 de diciembre

    Coclé

    • Terminal de Transporte de Aguadulce

    • Cancha Comunal de Juaguito

    • Cancha de El Roble

    Requisitos para participar

    • Presentar cédula de identidad

    • Llevar bolsa reutilizable

    • Las ventas inician desde las 7:00 a.m.

    ¿Qué traerán las bolsas navideñas del IMA?

    Las tradicionales bolsas incluirán productos básicos para la cena navideña, entre ellos:

    • 10 libras de arroz

    • 1 libra de sal

    • 1 libra de azúcar

    • 1 lata de guandú

    • 1 jamón picnic con hueso

