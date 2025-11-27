Bolsas navideñas del IMA: estos son los puntos de venta del 2 al 6 de diciembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial y la lista de más de 123 puntos de venta donde se distribuirán las esperadas bolsas navideñas —conocidas como Caja Navideña— entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025.

El director del IMA, Nilo Murillo, informó que ya se han elaborado más de 200 mil bolsas gracias al trabajo interinstitucional realizado en todas las regionales del país y destacó que este año las Naviferias llegarán a más comunidades.

“Invitamos a todo el pueblo panameño a participar en estas Naviferias, que este año cubrirán más lugares y beneficiarán a más familias”, señaló.

Durante estos cinco días, los puntos de venta estarán distribuidos en Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá este, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, con actividades simultáneas en plazas, parques, canchas comunales y terrenos feriales.

Martes 2 de diciembre

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, Bugaba

Feria de Puerto Armuelles, Barú

Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

Los Santos

Parque Simón Bolívar, La Villa de Los Santos

Parque Viviana Pérez, Guararé

Belisario Porras, Las Tablas.

Herrera

Parque Herrera, Chitré

Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré

Miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

Frente a la Feria de Las Flores, Boquete

Plaza de Dolega

Parque de Gualaca

Los Santos

Calle frente al Banco Nacional, Macaracas

Parque Central, Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí

Cancha Municipal de Tonosí

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha Comunal de Cabuya

Cancha Municipal de Santa María

Estadio Municipal de El Rincón

Casa Comunal de Los Canelos

Casa Comunal de El Limón

Panamá Este

Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí

Aquí está el calendario oficial de las Naviferias del IMA 2025, correspondiente a la semana del 2 al 6 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/70WvEVebWL — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 26, 2025

Jueves 4 de noviembre

Herrera

Parque San Sebastián, Ocú

Casa Comunal de Los Llanos, Ocú

Cancha Municipal, Las Minas

Casa Comunal de Chepo, Las Minas

Cancha Municipal de Los Pozos

Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza

Cancha Municipal de Pesé

Panamá este

Agencia del IMA, Chepo

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Club de Leones de Volcán

Parque Central de Boquerón

Comarca Ngäbe Buglé

Kusapín

Viernes 5 de diciembre

Chiriquí

Cancha Comunal de San Félix

Parque de Remedios

Cancha Comunal de Tolé

Cancha Comunal de San Lorenzo

Panamá este

Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí

Cancha de Loma del Naranjo

Coclé

Parque 15 de Enero, Antón

Junta Comunal de El Valle

Cancha de Natá

Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

Santa Catalina

Sábado 6 de diciembre

Coclé

Terminal de Transporte de Aguadulce

Cancha Comunal de Juaguito

Cancha de El Roble

Requisitos para participar

Presentar cédula de identidad

Llevar bolsa reutilizable

Las ventas inician desde las 7:00 a.m.

¿Qué traerán las bolsas navideñas del IMA?

Las tradicionales bolsas incluirán productos básicos para la cena navideña, entre ellos: