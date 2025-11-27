Bolsas navideñas del IMA: estos son los puntos de venta del 2 al 6 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial y la lista de más de 123 puntos de venta donde se distribuirán las esperadas bolsas navideñas —conocidas como Caja Navideña— entre el 2 y el 6 de diciembre de 2025.
El director del IMA, Nilo Murillo, informó que ya se han elaborado más de 200 mil bolsas gracias al trabajo interinstitucional realizado en todas las regionales del país y destacó que este año las Naviferias llegarán a más comunidades.
“Invitamos a todo el pueblo panameño a participar en estas Naviferias, que este año cubrirán más lugares y beneficiarán a más familias”, señaló.
Durante estos cinco días, los puntos de venta estarán distribuidos en Chiriquí, Los Santos, Herrera, Panamá este, Coclé y la comarca Ngäbe Buglé, con actividades simultáneas en plazas, parques, canchas comunales y terrenos feriales.
Martes 2 de diciembre
Chiriquí
Plaza del Ferrocarril, Bugaba
Feria de Puerto Armuelles, Barú
Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno
Los Santos
Parque Simón Bolívar, La Villa de Los Santos
Parque Viviana Pérez, Guararé
Belisario Porras, Las Tablas.
Herrera
Parque Herrera, Chitré
Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré
Miércoles 3 de diciembre
Chiriquí
Frente a la Feria de Las Flores, Boquete
Plaza de Dolega
Parque de Gualaca
Los Santos
Calle frente al Banco Nacional, Macaracas
Parque Central, Pedasí
Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí
Cancha Municipal de Tonosí
Herrera
Plaza de Toros de Parita
Cancha Comunal de Cabuya
Cancha Municipal de Santa María
Estadio Municipal de El Rincón
Casa Comunal de Los Canelos
Casa Comunal de El Limón
Panamá Este
Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo
Terrenos de la Feria de Tortí
Aquí está el calendario oficial de las Naviferias del IMA 2025, correspondiente a la semana del 2 al 6 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/70WvEVebWL— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 26, 2025
Jueves 4 de noviembre
Herrera
Parque San Sebastián, Ocú
Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
Cancha Municipal, Las Minas
Casa Comunal de Chepo, Las Minas
Cancha Municipal de Los Pozos
Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza
Cancha Municipal de Pesé
Panamá este
Agencia del IMA, Chepo
Chiriquí
Parque Central de Alanje
Club de Leones de Volcán
Parque Central de Boquerón
Comarca Ngäbe Buglé
Kusapín
Viernes 5 de diciembre
Chiriquí
Cancha Comunal de San Félix
Parque de Remedios
Cancha Comunal de Tolé
Cancha Comunal de San Lorenzo
Panamá este
Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí
Cancha de Loma del Naranjo
Coclé
Parque 15 de Enero, Antón
Junta Comunal de El Valle
Cancha de Natá
Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada
Comarca Ngäbe Buglé
Santa Catalina
Sábado 6 de diciembre
Coclé
Terminal de Transporte de Aguadulce
Cancha Comunal de Juaguito
Cancha de El Roble
Requisitos para participar
Presentar cédula de identidad
Llevar bolsa reutilizable
Las ventas inician desde las 7:00 a.m.
¿Qué traerán las bolsas navideñas del IMA?
Las tradicionales bolsas incluirán productos básicos para la cena navideña, entre ellos:
10 libras de arroz
1 libra de sal
1 libra de azúcar
1 lata de guandú
1 jamón picnic con hueso