Bomberos advierten que recorte del 32% compromete operatividad para 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la sustentación de su vista presupuestaria para el año 2026, advirtiendo que las asignaciones recomendadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representan una reducción del 32% frente a lo solicitado, lo que podría comprometer la operatividad de la institución.

Para 2026, el BCBP solicitó un presupuesto de 112.4 millones de dólares, pero la recomendación del MEF fue de solo 76.5 millones de dólares. Según la entidad, esta cifra apenas cubre lo mínimo necesario para mantener las operaciones, a pesar de que las emergencias y riesgos que atiende van en aumento.

En 2025, el presupuesto aprobado fue de 85.6 millones de dólares, de los cuales, tras las contenciones presupuestarias, quedaron disponibles 76.1 millones. De ese total, a agosto de 2025, se había comprometido el 66 % y ejecutado el 56 %. La institución destacó que las inversiones suelen ejecutarse en la segunda mitad del año, debido a que incluyen compras de largo plazo, como vehículos, equipos de protección y remodelaciones de estaciones.

Recorte afecta áreas críticas

Víctor Raúl Álvarez, director general del BCBP, explicó a los diputados de la Comisión de Presupuesto que este recorte afectará áreas críticas como la adquisición de materiales e insumos, donde solicitaron 5.4 millones de dólares, pero fue recortado en su totalidad, generando un déficit del 100 %. Esto impactará la compra de alimentos, vestuario, combustible y productos químicos.

“Somos conscientes de la situación económica del país, por lo que hemos solicitado lo mínimo necesario para mantener la operatividad. Sin embargo, las emergencias y los riesgos van en aumento y necesitamos recursos para responder”, advirtió Álvarez.

En cuanto a los gastos de funcionamiento, la entidad solicitó 45.7 millones de dólares y se recomendaron 42.2 millones, lo que representa una reducción del 8 %, “lo que podría impedir el cumplimiento de algunos derechos adquiridos, como sobresueldos, décimo tercer mes y contribuciones a la CSS”.

El director general explicó a los comisionados que el Cuerpo de Bomberos enfrenta una reducción de personal: en 2022 contaban con 2,104 bomberos remunerados y en 2025 la cifra bajó a 1,957. “Esto ha llevado a que en algunas estaciones haya solo dos bomberos o incluso uno, manteniendo la operatividad gracias al apoyo de los voluntarios”.

Otro de los renglones afectados es el de servicios no personales: de los 6.8 millones solicitados, se aprobaron 2.1 millones de dólares, una disminución del 69 %, lo que impactará el pago de alquileres y antenas de comunicación. Mientras que, en transferencias corrientes, de los 24.3 millones de dólares solicitados, se aprobaron 19.3 millones de dólares, afectando el pago de jubilaciones especiales, indemnizaciones y cuotas a organismos internacionales.

Álvarez señaló que los impactos directos de estos recortes se reflejarán en áreas como la atención de emergencias con materiales peligrosos, rescate acuático, control de gases químicos, adquisición de uniformes de uso diario, talleres de mecánica, maquinaria, mobiliario, equipos y tecnología.

Uno de los mayores afectados será el plan de renovación de transporte. Actualmente, el BCBP intenta adquirir entre 20 y 25 vehículos por año, con apoyo del patronato y del Órgano Ejecutivo, que han manifestado su disposición de respaldar a los bomberos de forma irrestricta. Sin embargo, 18 vehículos dejarían de comprarse si el presupuesto se mantiene en estos niveles.

La situación es crítica: “el 80 % de nuestra flota tiene entre 20 y 48 años de uso”, advirtió el director general del BCBP. La última compra significativa de tanqueros —vehículos esenciales para el abastecimiento de agua en incendios— fue en 2015. Incluso el proceso para adquirir dos mini-bombas tomó más de seis años. Según la entidad, estos vehículos son necesarios de acuerdo con el mapeo de riesgo nacional, que también establece su distribución en las distintas provincias.

En materia de infraestructura, existe un listado de estaciones que deben ser rehabilitadas o construidas este año, distribuidas por provincia y zona regional. Entre las prioridades está la construcción de un nuevo cuartel en Panamá Norte, acorde con el crecimiento demográfico, comercial e industrial, así como la instalación de una nueva estación en Costa del Este.

“Cada vida que salvemos con un presupuesto aprobado justificará el esfuerzo. Los bomberos no solo apagamos incendios, sino que brindamos apoyo en traslados hospitalarios, especialmente cuando las ambulancias de la CSS o el Minsa están ocupadas. Contamos con 90 estaciones que diariamente sirven a la comunidad”, afirmó el director del BCBP.

Finalmente, la institución recordó que parte de su financiamiento proviene del fideicomiso regulado por la Ley 394 de 2023, que actualmente cuenta con 219.6 millones de saldo. Sin embargo, para 2026, de los 37.4 millones de dólares proyectados en recaudación, solo se les asignaron 19.07 millones de dólares, limitando el alcance de inversiones en equipos, capacitación y tecnología.

Déficit de personal

Actualmente, el BCBP cuenta con 2,300 miembros, de los cuales 1,957 son personal operativo, 1,535 son voluntarios y el 10 % es personal administrativo. Según la norma NFPA y la Ley 10 de 2010, Panamá debería contar con alrededor de 4,000 bomberos operativos para cubrir la demanda nacional.

Aunque esta meta es difícil de alcanzar en el corto plazo, la institución aspira a nombrar entre 100 y 125 bomberos por año para cubrir entre el 30 % y 40 % del déficit de personal durante este quinquenio. Sin embargo, también enfrenta problemas en el proceso de reclutamiento: existen entre 160 y 180 aspirantes, pero solo había entre 60 y 70 vacantes reales, lo que ha impedido su nombramiento masivo.

“Estamos haciendo los ajustes necesarios para que, conforme se generen jubilaciones, podamos ir nombrando a este personal y ofrecerle una plaza laboral. No obstante, el escenario económico del país dificulta hacerlo de manera inmediata”, concluyó Álvarez.