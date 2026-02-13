Panamá, 13 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Seguridad

    Bomberos advierten sobre incumplimiento de permisos y requisitos de seguridad en actividades del Carnaval

    La institución informó que, tras un monitoreo previo al Carnaval, detectó incumplimientos en los trámites obligatorios para autorizar eventos públicos.

    Katiuska Hernández
    El Cuerpo de Bomberos enfatizó que su función es velar estrictamente por la seguridad, la prevención de riesgos y el cumplimiento de la normativa vigente.

    El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá advirtió que un porcentaje considerable de juntas comunales, alcaldías y juntas de carnaval a nivel nacional no ha gestionado a tiempo los permisos ni ha cumplido con los requisitos de seguridad exigidos para la realización de actividades durante las festividades.

    En un comunicado la institución informó que, tras un monitoreo previo al Carnaval, detectó incumplimientos en los trámites obligatorios para autorizar eventos públicos.

    Asimismo, señaló que algunas entidades han solicitado omisiones o excepciones a los requisitos establecidos, petición que fue rechazada por la entidad.

    El Cuerpo de Bomberos enfatizó que su función es velar estrictamente por la seguridad, la prevención de riesgos y el cumplimiento de la normativa vigente, sin aplicar excepciones que puedan comprometer la integridad de las personas y los bienes.

    La institución reiteró que cada junta organizadora debe completar los trámites correspondientes conforme a lo establecido, subrayando que el cumplimiento de estas medidas no es opcional, sino una garantía indispensable para salvaguardar vidas y propiedades durante las celebraciones.

    El comunicado también deja constancia de que cualquier eventualidad derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad exclusiva de las entidades organizadoras que no hayan atendido los requerimientos formales emitidos por la institución.

    El Benemérito Cuerpo de Bomberos reiteró su disposición de brindar orientación técnica dentro del marco normativo vigente, con el objetivo de garantizar celebraciones seguras en todo el país.

