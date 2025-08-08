Bomberos alertan por 277 incendios vehiculares en 2025; sedanes encabezan la lista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) encendió las alarmas tras registrar 277 incendios vehiculares a nivel nacional en los primeros meses de 2025. Los sedanes son los más afectados, con 157 casos, lo que representa el 56,7 % del total.

Según Andrés Espinoza, coordinador regional y jefe del Centro de Operaciones del BCBRP, la mayoría de estos siniestros se concentran en zonas urbanas con alto flujo vehicular, siendo la provincia de Panamá la más afectada, con 118 incidentes, seguida de Panamá Oeste (47) y el oriente de Chiriquí (19).

Ante este panorama, la institución emitió un llamado urgente a los conductores para que realicen mantenimientos periódicos con mecánicos certificados y en talleres autorizados, eviten modificaciones eléctricas improvisadas, revisen el sistema de combustible y mantengan un extintor en buen estado dentro del vehículo.

“La prevención puede salvar vidas. Estos incendios no solo provocan pérdidas materiales, sino que también ponen en riesgo a conductores, pasajeros y terceros en la vía”, recordó el BCBRP.

Recomendaciones:

Llevar el vehículo a revisión mecánica con regularidad.

Evitar modificaciones eléctricas improvisadas o sin supervisión profesional.

Revisar con frecuencia el sistema de combustible.

Mantener un extintor en buen estado dentro del vehículo.

No dejar objetos inflamables expuestos al sol.

Ante cualquier señal de humo o mal olor, apagar el motor y solicitar ayuda de inmediato.

