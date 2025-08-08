Panamá, 09 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PREVENCIÓN

    Bomberos alertan por 277 incendios vehiculares en 2025; sedanes encabezan la lista

    Yaritza Mojica
    Unos 277 incendios vehiculares a nivel nacional en los primeros meses de 2025 reporta el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Cortesía

    El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) encendió las alarmas tras registrar 277 incendios vehiculares a nivel nacional en los primeros meses de 2025. Los sedanes son los más afectados, con 157 casos, lo que representa el 56,7 % del total.

    +info

    Bomberos lanzan nueva plataforma que agiliza los procesos de inspección y que busca eliminar las coimas Bomberos de Panamá impulsan reforma legal para modernizar su operación

    Según Andrés Espinoza, coordinador regional y jefe del Centro de Operaciones del BCBRP, la mayoría de estos siniestros se concentran en zonas urbanas con alto flujo vehicular, siendo la provincia de Panamá la más afectada, con 118 incidentes, seguida de Panamá Oeste (47) y el oriente de Chiriquí (19).

    Ante este panorama, la institución emitió un llamado urgente a los conductores para que realicen mantenimientos periódicos con mecánicos certificados y en talleres autorizados, eviten modificaciones eléctricas improvisadas, revisen el sistema de combustible y mantengan un extintor en buen estado dentro del vehículo.

    “La prevención puede salvar vidas. Estos incendios no solo provocan pérdidas materiales, sino que también ponen en riesgo a conductores, pasajeros y terceros en la vía”, recordó el BCBRP.

    TABLA

    Recomendaciones:

    • Llevar el vehículo a revisión mecánica con regularidad.

    • Evitar modificaciones eléctricas improvisadas o sin supervisión profesional.

    • Revisar con frecuencia el sistema de combustible.

    • Mantener un extintor en buen estado dentro del vehículo.

    • No dejar objetos inflamables expuestos al sol.

    • Ante cualquier señal de humo o mal olor, apagar el motor y solicitar ayuda de inmediato.

    El BCBRP recordó a la población que la prevención puede salvar vidas y que estos siniestros no solo representan una pérdida material, sino también un riesgo para conductores, pasajeros y terceros en la vía.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


