Bomberos alertan sobre aumento de incendios vehiculares en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá advirtió sobre un aumento sostenido de incendios vehiculares registrados en diferentes puntos del país, incluyendo vías públicas, centros comerciales y estacionamientos.

De acuerdo con datos del Departamento de Control de Radio del Centro de Emergencias, entre el 1 de enero y el 8 de febrero —un período de 39 días— se atendieron 62 incendios de vehículos, lo que equivale a un promedio de uno a dos casos diarios, evidenciando una tendencia al alza en este tipo de emergencias.

El capitán Andrés Espinoza, jefe regional del Departamento de Control de Radio, explicó que estos incidentes representan un alto riesgo para conductores, pasajeros y transeúntes, además de provocar, en muchos casos, la pérdida total de los automóviles y afectar la seguridad vial.

Los bomberos piden reforzar el mantenimiento vehicular ante alza de incendios. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

Las estadísticas de los bomberos detallan que los vehículos tipo sedán concentran la mayor cantidad de casos, con 38 incendios, seguidos por SUV (10), otros tipos de vehículos (6) y camiones (3). También se reportaron incidentes aislados en vehículos articulados, buses, motocicletas, pickups y automóviles 4x4.

Ante este escenario, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas, realizar mantenimientos periódicos, no modificar los bombillos originales de fábrica y revisar de forma regular el cableado eléctrico.