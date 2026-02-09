Panamá, 09 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADÍSTICAS

    Bomberos alertan sobre aumento de incendios vehiculares en Panamá

    Getzalette Reyes
    Bomberos alertan sobre aumento de incendios vehiculares en Panamá
    Más de 60 incendios de vehículos reportan los bomberos en lo que va del año. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá advirtió sobre un aumento sostenido de incendios vehiculares registrados en diferentes puntos del país, incluyendo vías públicas, centros comerciales y estacionamientos.

    De acuerdo con datos del Departamento de Control de Radio del Centro de Emergencias, entre el 1 de enero y el 8 de febrero —un período de 39 días— se atendieron 62 incendios de vehículos, lo que equivale a un promedio de uno a dos casos diarios, evidenciando una tendencia al alza en este tipo de emergencias.

    El capitán Andrés Espinoza, jefe regional del Departamento de Control de Radio, explicó que estos incidentes representan un alto riesgo para conductores, pasajeros y transeúntes, además de provocar, en muchos casos, la pérdida total de los automóviles y afectar la seguridad vial.

    Bomberos alertan sobre aumento de incendios vehiculares en Panamá
    Los bomberos piden reforzar el mantenimiento vehicular ante alza de incendios. Foto/Cuerpo de Bomberos de Panamá

    Las estadísticas de los bomberos detallan que los vehículos tipo sedán concentran la mayor cantidad de casos, con 38 incendios, seguidos por SUV (10), otros tipos de vehículos (6) y camiones (3). También se reportaron incidentes aislados en vehículos articulados, buses, motocicletas, pickups y automóviles 4x4.

    Ante este escenario, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas mantener los vehículos en óptimas condiciones mecánicas, realizar mantenimientos periódicos, no modificar los bombillos originales de fábrica y revisar de forma regular el cableado eléctrico.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • El Marsella se despide de Michael Amir Murillo hablando ‘panameño’. Leer más