Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativo de seguridad

    Bomberos atienden 226 emergencias en segundo día del Operativo Guardianes 2026 por Carnaval

    Katiuska Hernández
    Bomberos atienden 226 emergencias en segundo día del Operativo Guardianes 2026 por Carnaval
    De acuerdo con el reporte oficial, el personal de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate respondió a 23 casos de control de abejas, 66 accidentes de tránsito, tres incendios estructurales y cuatro incendios vehiculares. Foto referencial

    El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que, hasta las 11:00 a.m. de este sábado, ha atendido 226 emergencias en el marco del segundo día del Operativo Guardianes 2026 – Fase 2 Carnaval, desplegado para reforzar la seguridad durante las festividades en todo el país.

    De acuerdo con el reporte oficial, el personal de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate respondió a 23 casos de control de abejas, 66 accidentes de tránsito, tres incendios estructurales y cuatro incendios vehiculares.

    Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 25 atenciones médicas y asistencias prehospitalarias en los distintos puntos de concentración masiva.

    Bomberos atienden 226 emergencias en segundo día del Operativo Guardianes 2026 por Carnaval

    En materia de prevención, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) realizó 734 inspecciones, que incluyeron la verificación de 55 tarimas, 18 carros alegóricos, 435 puestos de venta, 169 cisternas y 33 generadores eléctricos, como parte de las acciones para reducir riesgos en áreas de alta afluencia.

    Bomberos atienden 226 emergencias en segundo día del Operativo Guardianes 2026 por Carnaval

    El BCBRP reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad, respetar las normas de tránsito y reportar cualquier situación de peligro. “Ciudadano, usted es el primer anillo de seguridad. Cuando usted se protege, protege a todos”, recordó la institución.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más