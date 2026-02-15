Bomberos atienden 226 emergencias en segundo día del Operativo Guardianes 2026 por Carnaval

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que, hasta las 11:00 a.m. de este sábado, ha atendido 226 emergencias en el marco del segundo día del Operativo Guardianes 2026 – Fase 2 Carnaval, desplegado para reforzar la seguridad durante las festividades en todo el país.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate respondió a 23 casos de control de abejas, 66 accidentes de tránsito, tres incendios estructurales y cuatro incendios vehiculares.

Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 25 atenciones médicas y asistencias prehospitalarias en los distintos puntos de concentración masiva.

En materia de prevención, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) realizó 734 inspecciones, que incluyeron la verificación de 55 tarimas, 18 carros alegóricos, 435 puestos de venta, 169 cisternas y 33 generadores eléctricos, como parte de las acciones para reducir riesgos en áreas de alta afluencia.

El BCBRP reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad, respetar las normas de tránsito y reportar cualquier situación de peligro. “Ciudadano, usted es el primer anillo de seguridad. Cuando usted se protege, protege a todos”, recordó la institución.