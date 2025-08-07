Bomberos atienden dos incendios en Calidonia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves dos incendios estructurales en el corregimiento de Calidonia, sin que se registraran personas heridas.

El primer siniestro se reportó en el edificio Hortensia 24, ubicado en el sector de San Miguel. Las llamas consumieron por completo un apartamento en el segundo piso del inmueble, precisó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Unidades de las estaciones de Balboa, Plaza Amador, Carrasquilla y Calidonia respondieron al llamado, logrando evacuar a un adulto que recibió atención prehospitalaria en el sitio.

En la escena, personal de la Sección de Investigación de Incendios inició las diligencias para determinar las causas del incidente.

El segundo incendio ocurrió a las 2:37 a.m. en un inmueble ubicado entre calle 33, Calidonia y avenida Cuba. Las unidades de la estación de Calidonia encontraron un cuarto en llamas y procedieron a realizar labores de búsqueda y rescate, descartando la presencia de personas atrapadas. Los inquilinos habían evacuado a tiempo.

Investigadores del Cuerpo de Bomberos realizaron las primeras inspecciones para establecer el origen del fuego. En coordinación con el Municipio de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Junta Comunal, se brindó atención a los afectados. La zona fue acordonada para facilitar las labores de los equipos de emergencia.