Bomberos atienden incendio en galera en Villa Grecia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A las 6:28 a.m. fue reportada la emergencia en una galera de la empresa Coremusa, y los efectivos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio, donde realizan labores de extinción.

Este viernes se reportó un incendio en una galera de la empresa Coremusa, en Villa Grecia. La emergencia fue notificada a las 6:28 de la mañana, y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al lugar, donde se mantienen trabajando para controlar el fuego.

Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, no se han registrado víctimas y, hasta el momento, el incendio se ha mantenido controlado, sin afectar estructuras aledañas.

Bomberos atienden incendio en un local en Villa Grecia. pic.twitter.com/NIFpHZdOIX — Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) March 27, 2026

Con este caso, suman dos los incendios de gran magnitud reportados en la semana, luego del siniestro de Río Abajo donde falleció una persona.

Varias unidades de bomberos se han trasladado para atender la emergencia. Captura de video de Tráfico Panamá

El humo es visible desde varios puntos y ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido imágenes del suceso.