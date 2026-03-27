Panamá, 27 de marzo del 2026

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    Emergencia

    Bomberos atienden incendio en galera en Villa Grecia

    A las 6:28 a.m. fue reportada la emergencia en una galera de la empresa Coremusa, y los efectivos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio, donde realizan labores de extinción.

    Katiuska Hernández
    Bomberos atienden incendio en galera en Villa Grecia
    Incendio registrado en una galera en Villa Grecia. Captura de video de Tráfico Panamá

    Este viernes se reportó un incendio en una galera de la empresa Coremusa, en Villa Grecia. La emergencia fue notificada a las 6:28 de la mañana, y unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al lugar, donde se mantienen trabajando para controlar el fuego.

    +info

    Bomberos confirman muerte de una persona tras incendio en Río AbajoBomberos atienden incendio en Río Abajo: varias áreas del local colapsaron

    Según el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, no se han registrado víctimas y, hasta el momento, el incendio se ha mantenido controlado, sin afectar estructuras aledañas.

    Con este caso, suman dos los incendios de gran magnitud reportados en la semana, luego del siniestro de Río Abajo donde falleció una persona.

    Bomberos atienden incendio en galera en Villa Grecia
    Varias unidades de bomberos se han trasladado para atender la emergencia. Captura de video de Tráfico Panamá

    El humo es visible desde varios puntos y ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes han compartido imágenes del suceso.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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