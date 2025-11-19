Bomberos atienden incidente por posible gas irritante en área de Hemodiálisis del Santo Tomás

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unidades especializadas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informaron que, en horas de la mañana de este miércoles 19 de noviembre, se registró una emergencia en el área de Hemodiálisis del Hospital Santo Tomás (HST), específicamente en la antigua Maternidad, donde se alertó sobre la posible presencia de un gas irritante.

El BCBRP indicó que al lugar acudieron la Unidad de Materiales Peligrosos (Matpel), el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencias y Rescate (Samer) y personal operativo de la Estación 1, quienes coordinaron el desalojo preventivo de pacientes y colaboradores del centro hospitalario mientras se realizaban las primeras evaluaciones técnicas.

En este edificio se ubica la sala de hemodiálisis, la cual es alquilada a la Caja de Seguro Social (CSS). Además, funcionan oficinas administrativas y el Departamento de Trabajo Social del HST.

Durante la intervención, los equipos especializados efectuaron mediciones y verificaciones preliminares para descartar riesgos y determinar la naturaleza del incidente.

Se informó que los “camisas rojas” continúan las labores en el sitio con el objetivo de garantizar la seguridad del personal médico, los pacientes y las áreas cercanas.

El Cuerpo de Bomberos, mediante comunicado, indicó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de esta situación mientras se completan las evaluaciones y se confirma el origen del reporte.