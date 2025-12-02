Bomberos controlan incendio en edificio de 14 pisos de Patio Pinel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El incendio registrado este lunes en un edificio de 14 pisos en el sector de Patio Pinel, Santa Ana, fue controlado en horas de la noche por agentes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Personal de las estaciones Ricardo Arango de Calidonia, Segismundo Navarro (Estación 8) y Juan Antonio Guizado (Estación 2) acudió al lugar para sofocar las llamas y verificar las áreas afectadas.

Aunque inicialmente se recibió un reporte sobre la posible presencia de una persona dentro de uno de los apartamentos comprometidos, los bomberos realizan un “barrido preventivo” para descartar cualquier situación adicional.

Las labores se desarrollan bajo los protocolos de seguridad establecidos, mientras se asegura la zona y se recopila información para determinar las causas del siniestro, destacó un comunicado.

Las autoridades mantienen el control del edificio y continúan las inspecciones internas.