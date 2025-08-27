Bomberos: este año se registran al menos 800 árboles caídos a nivel nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reportó que, en lo que va del año, se han registrado al menos 800 árboles caídos a nivel nacional, producto de diferentes situaciones.

De acuerdo con los Bomberos, en total, en 2025 han atendido 885 emergencias relacionadas con la caída de árboles en diferentes puntos del país.

Se destaca que estos casos corresponden a árboles enfermos, con raíces expuestas o debilitadas por la humedad, así como a causa de los fuertes vientos que se registran sobre todo en momentos de fuertes lluvias.

Los Bomberos explican que este tipo de emergencias generan diferentes afectaciones, como bloqueo de vías, daños a vehículos y residencias, interrupción del servicio eléctrico y riesgos directos para transeúntes y conductores.

La entidad advierte que la temporada lluviosa y la existencia de árboles en mal estado incrementan la probabilidad de más situaciones de riesgo, por lo que es necesario que la población mantenga una actitud preventiva.

Recomendaciones del Cuerpo de Bomberos: