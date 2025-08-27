Panamá, 27 de agosto del 2025

    Precaución

    Bomberos: este año se registran al menos 800 árboles caídos a nivel nacional

    Henry Cárdenas P.
    En la temporada lluviosa incrementa la posibilidad de caída de árboles. Cortesía

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá reportó que, en lo que va del año, se han registrado al menos 800 árboles caídos a nivel nacional, producto de diferentes situaciones.

    De acuerdo con los Bomberos, en total, en 2025 han atendido 885 emergencias relacionadas con la caída de árboles en diferentes puntos del país.

    Se destaca que estos casos corresponden a árboles enfermos, con raíces expuestas o debilitadas por la humedad, así como a causa de los fuertes vientos que se registran sobre todo en momentos de fuertes lluvias.

    Los Bomberos explican que este tipo de emergencias generan diferentes afectaciones, como bloqueo de vías, daños a vehículos y residencias, interrupción del servicio eléctrico y riesgos directos para transeúntes y conductores.

    La entidad advierte que la temporada lluviosa y la existencia de árboles en mal estado incrementan la probabilidad de más situaciones de riesgo, por lo que es necesario que la población mantenga una actitud preventiva.

    Recomendaciones del Cuerpo de Bomberos:

    • No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

    • Reportar árboles enfermos, inclinados o con raíces expuestas.

    • Evitar estacionar vehículos bajo árboles de gran altura durante lluvias.

    • Mantener limpias y seguras las áreas cercanas a viviendas y comercios.

    • Respetar cierres viales y advertencias de las autoridades.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

