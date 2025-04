Bomberos lanzan nueva plataforma que agiliza los procesos de inspección y que busca eliminar las coimas

Exclusivo Suscriptores

El director del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), Víctor Álvarez, anunció la creación de una plataforma digital en la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi), que permitirá agilizar los procesos de inspección y la emisión del Certificado de Ocupación, estableciendo un modelo ágil, transparente y técnico.

Álvarez explicó que la digitalización permitirá eliminar las irregularidades, así como los problemas operativos y normativos en Dinasepi, donde, en algunos casos, se cobraban “coimas” para el otorgamiento de permisos y las inspecciones. “Ya se han dado procesos disciplinarios, todavía hay procesos en marcha, destituciones e incluso denuncias penales”, indicó.

En total, se han presentado siete denuncias penales en distintas zonas regionales. Además, se han efectuado cinco destituciones internas y están en desarrollo varios procesos disciplinarios, así como investigaciones penales ante las autoridades respectivas, explicó el director del BCBP.

“Ha habido actos de corrupción de todo tipo, pero no podemos ofrecer especificaciones, ya que hay investigaciones que no deben ser viciadas. No podemos afirmar que ocurrían solo en un sector, pero sí se daban con más frecuencia en el área de la construcción”, informó el director del BCBP.

En la Orden General DG-BCBRP N.º 120-2025 se dispone que la totalidad de observaciones técnicas deberá consignarse en la primera inspección realizada por Dinasepi, prohibiéndose expresamente incluir nuevos señalamientos en reinspecciones posteriores. Esto elimina la discrecionalidad, mejora la previsibilidad del proceso y garantiza la seguridad jurídica de los usuarios.

“Con esta disposición reforzamos los principios de objetividad, transparencia, celeridad y apego técnico. Las reinspecciones ya no serán espacios para nuevas exigencias, sino momentos para validar el cumplimiento de lo previamente establecido”, subrayó el coronel Álvarez.

La Orden General del BCBP indica que las inspecciones deberán regirse por objetividad, transparencia, celeridad y estricto apego técnico, fortaleciendo la institucionalidad del proceso.

Eduardo Arango, viceministro de Comercio e Industrias, destacó que “la transparencia y rapidez en estos trámites generarán confianza en los inversionistas”.

En tanto, Adolfo Fábrega, administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental, confirmó la próxima integración de un sistema digital interinstitucional para reforzar la eficiencia y combatir la corrupción.

En septiembre de 2024, el BCBP destituyó a tres bomberos, que laboraban en la provincia de Veraguas, por supuestos actos de corrupción en la modalidad de cobro de coimas.