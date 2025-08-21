Bomberos monitorean crecidas de ríos al este del país; estas son las recomendaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que las fuertes lluvias registradas en la mañana de este jueves 21 de agosto aumentaron el caudal de varios ríos en Chepo, al este de la provincia de Panamá.

En un comunicado, los Bomberos informaron que estas crecidas mantienen en alerta a las comunidades cercanas y que personal de la Dirección de Operaciones de Búsqueda y Rescate, de la Zona Regional Panamá Este-Darién, lleva a cabo un constante monitoreo en los ríos Mamoní, Tumaganti y Paja, ante el riesgo de desbordamientos e inundaciones.

Julio Real, primer comandante de la Zona Regional Panamá Este-Darién, reiteró el llamado a la población a no acercarse a los ríos, evitar cruzar en áreas inundables y, en caso de afectaciones por crecientes, evacuar de inmediato la residencia para salvaguardar la vida.

Recomendaciones de los Bomberos

No acercarse a ríos o quebradas durante lluvias intensas.

Evitar cruzar en vehículos o a pie las zonas inundadas.

Mantenerse informado a través de las autoridades.

Cabe recordar que El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas que rige desde las 12:00 a.m. del jueves 21 de agosto hasta las 11:59 p.m. del sábado 23 de agosto de 2025.