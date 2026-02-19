Bomberos registran 756 incendios de masa vegetal en 50 días de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los incendios de masa vegetal casi se han duplicado este año, comparando los primeros 50 días de este 2026 con el año anterior, de acuerdo con los datos del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Según la entidad, hasta este 19 de febrero se han atendido 756 incendios de masa vegetal, lo que representa 297 más en comparación con los primeros 50 días de 2025.

Las regiones donde se han controlado más incendios de este tipo son Panamá con 146, Coclé 135, David (Chiriquí) 123, Panamá Oeste 108 y Veraguas 103.

El Cuerpo de Bomberos informó que, ante el incremento de estos eventos en la temporada seca, mantiene activos sus protocolos especializados para la atención y control, reforzando las capacidades operativas del personal en campo.

La institución destacó que estos incendios no solo afectan la fauna, la flora y los suelos, sino que también comprometen la calidad del aire, la salud pública y la seguridad de comunidades cercanas.

Los Bomberos reiteraron el llamado a evitar las quemas indiscriminadas, no arrojar colillas ni objetos inflamables en áreas abiertas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio.