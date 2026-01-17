Panamá, 17 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Temporada seca

    Bomberos registran al menos cinco incendios de masa vegetal en 16 días del año

    Henry Cárdenas P.
    Las estadísticas reflejan que una parte de los incendios de masa vegetal son provocados por acciones humanas evitables. Tomada de X

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que en los primeros 16 días de este año se han registrado 94 incendios de masa vegetal en diferentes partes del país, lo que representa al menos cinco emergencias de este tipo por día.

    Los Bomberos alertaron a la población sobre el incremento de estos incendios a nivel nacional, con el inicio de la temporada seca, lo que representa un riesgo para las comunidades, el medio ambiente y el personal que atiende el siniestro.

    La entidad resaltó que las estadísticas reflejan que una parte de los incendios de masa vegetal son provocados por acciones humanas evitables, entre ellas, el lanzamiento de colillas de cigarrillos, la quema sin control y el encendido de fogatas sin las medidas de seguridad adecuadas.

    Se resaltó que los Bomberos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, mantienen activa una campaña nacional de prevención con el objetivo de reducir los incendios de masa vegetal y proteger los recursos naturales del país.

    Recomendaciones:

    • No lanzar colillas de cigarrillos en áreas secas o carreteras.

    • No encender fogatas ni realizar quemas sin autorización ni supervisión.

    • Evitar el uso del fuego durante la temporada seca.

    • Reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los números de emergencia.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

