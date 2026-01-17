Bomberos registran al menos cinco incendios de masa vegetal en 16 días del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que en los primeros 16 días de este año se han registrado 94 incendios de masa vegetal en diferentes partes del país, lo que representa al menos cinco emergencias de este tipo por día.

Los Bomberos alertaron a la población sobre el incremento de estos incendios a nivel nacional, con el inicio de la temporada seca, lo que representa un riesgo para las comunidades, el medio ambiente y el personal que atiende el siniestro.

La entidad resaltó que las estadísticas reflejan que una parte de los incendios de masa vegetal son provocados por acciones humanas evitables, entre ellas, el lanzamiento de colillas de cigarrillos, la quema sin control y el encendido de fogatas sin las medidas de seguridad adecuadas.

Se resaltó que los Bomberos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, mantienen activa una campaña nacional de prevención con el objetivo de reducir los incendios de masa vegetal y proteger los recursos naturales del país.

Recomendaciones: