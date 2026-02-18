Panamá, 18 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    CARNAVALES 2026

    Bomberos reportan 508 emergencias atendidas en el Operativo Guardianes 2026

    Getzalette Reyes
    Presentación del informe sobre atenciones brindadas en el operativo por el carnaval 2026. Foto/Cortesía

    Un total de 508 emergencias han sido atendidas hasta las 5:00 p.m. de este martes 17 de febrero en el Operativo Guardianes 2026 – Carnaval, informó el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

    Carnavales 2026: AMP detecta exceso de pasajeros en lanchas y anuncia sanciones

    El informe detalla que se cuenta con un pie de fuerza de 1,286 unidades a nivel nacional, como parte del dispositivo de prevención y respuesta durante las festividades.

    Incendios, accidentes y control de abejas entre los casos atendidos

    De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), se registraron:

    + 125 casos de control de abejas

    + 50 accidentes de tránsito

    + 118 incendios de masa vegetal (IMAVE)

    + 5 incendios estructurales

    + 7 incendios vehiculares

    + 171 recursos operativos desplegados

    Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 55 atenciones prehospitalarias durante el periodo evaluado.

    Más de 3,500 inspecciones realizadas

    En materia de prevención, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) dijo que efectuó 3,547 inspecciones en diferentes puntos del país.

    Entre las verificaciones realizadas se incluyen 361 tarimas, 131 carros alegóricos, 1,978 puestos de venta, 756 cisternas y 166 generadores eléctricos, como parte de las medidas para reducir riesgos durante las actividades masivas.

